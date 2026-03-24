小學女童染腸病毒嘔吐意識不清　「心腦嚴重受損」葉克膜救不回

▲疾管署防疫醫師林詠青說明疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今日公布今年首例腸病毒死亡個案，南部一名未滿10歲的小學女童一開始出現嘔吐症狀，後續陸續出現肢體無力、意識不清，送醫急救一度無心跳，後續研判有猛爆性心肌炎，使用葉克膜，轉入加護病房治療，但個案心臟腦部嚴重受損，治療沒改善，住院4天過世。

疾管署防疫醫師林詠青說明，該名女童本身沒有先天疾病與慢性潛在病史，3月11日出現嘔吐至診所就醫診斷急性腸胃炎，次日起陸續出現頭痛、腹瀉及肢體無力等症狀，發病第4天因為意識不清緊急送醫，送醫途中發生無心跳脈搏，經過急救恢復心跳，入院後發現嚴重心因性休克，抽血有多重器官衰竭，研判有猛爆性心肌炎，使用葉克膜轉入加護病房治療，檢出輪狀病毒與腸病毒，腸病毒分型屬於克沙奇A4型，感染併發心肌炎重症。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林詠青指出，個案心臟腦部嚴重受損，治療沒改善，於發病一周、住院第4天過世；分析病況，個案腹瀉症狀應為輪狀病毒造成，但是實際致命仍是因為「猛爆性心肌炎」病程變化快速且致死率高。疫調同住家人有嘔吐腹瀉症狀，但沒有腸病毒，診斷腸胃炎。

依據疾管署監測資料顯示，腸病毒就診人次自春節後（第8周）2,847人次，緩升至上周（第11周）3,009人次，每周平均上升1-2%。近四周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A16型及克沙奇A4型，另持續有其他腸病毒型別於社區中活動。

疾管署副署長林明誠表示，腸病毒疫情預期於清明後快速上升，端午前後達到高峰，呼籲民眾要特別留意嬰幼兒及學幼童健康狀況，孩童若感染腸病毒，需注意是否有重症前兆病徵，並落實生病不上課，避免因與其他幼童接觸造成交叉感染。

疾管署說明，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且病程發展迅速，一旦發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆，務必立即送大醫院治療。