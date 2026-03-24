快訊／今年首例腸病毒死亡！未滿10歲女童發病1周不治

▲疾管署副署長林明誠。（資料照／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（24）日公布國內新增2例腸病毒併發重症確定病例，其中1例南部未滿10歲女童（案1）為今年首例腸病毒感染併發重症死亡病例。

疾管署說明，案1今年3月11日出現嘔吐至診所就醫，次日起陸續出現頭痛、腹瀉及肢體無力等症狀，3月14日因意識不清、出現心肌炎及多重器官衰竭，送醫急救並收住加護病房治療，於3月17日不幸死亡，經通報檢驗確認為克沙奇A4型感染併發重症。

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案2為北部30餘歲男性，有慢性病史，今年3月2日因慢性病住院後同日發燒，後續出現呼吸困難、肌躍型抽搐、意識改變及低血氧等症狀，通報檢驗確認為腸病毒D68型感染併發重症，目前持續住院中。

依據疾管署監測資料顯示，今年累計4例腸病毒感染併發重症確定病例（含1例死亡），分別為感染腸病毒D68型2例，克沙奇A4型及克沙奇A16型各1例，與去年同期（4例）相當，高於2022年至2024年同期（介於0至1例）。腸病毒就診人次自春節後（第8周）2,847人次，緩升至上周（第11周）3,009人次，每周平均上升1至2%。

近4周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A16型及克沙奇A4型，另持續有其他腸病毒型別於社區中活動，呼籲民眾要特別留意嬰幼兒及學幼童健康狀況，孩童若感染腸病毒，需注意是否有重症前兆病徵，並落實生病不上課，避免因與其他幼童接觸造成交叉感染。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，無論成人、學童或幼兒皆有感染風險，尤以家庭手足間及校園、托嬰中心、安親班等人口密集且互動頻繁場所最易傳播。

隨著腸病毒流行風險增加，請教托育機構依「教托育人員腸病毒防治手冊」加強自我查檢並落實各項防治措施，教導學幼童落實正確洗手等良好衛生觀念，並注意居家及學習環境之通風與清潔，定期以500ppm含氯漂白水重點消毒學幼童常接觸表面。

家中有嬰幼兒者應落實個人及環境衛生，外出返家後於摟抱或餵食嬰幼兒前務必以肥皂正確洗手，特別是「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後及看病前後」，皆須依「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟洗手，並留意幼兒健康情形，生病應儘量在家休息，以降低傳播風險。

疾管署呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且病程發展迅速，一旦發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆，務必立即送大醫院治療。