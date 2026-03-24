肺結核年增5742人創新低　疾管署再砸78億「加強防治2族群」

▲疾管署邀集台灣結核病防治專家學者、民間團體以及社區民眾，進入前為松山療養所宿舍群之歷史建築靜心苑，回顧我國結核病防治歷史。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今天是世界結核病日，疾病管制署長羅一鈞公布最新統計，去年新增個案5742人是史上首度跌破6千例，10年累積降幅達66%。為實現2035消除結核的目標，疾管署今年投入78.7億元經費啟動第3期5年計畫防治，將針對高齡長者、外籍人士等2大重點族群加強篩檢、治療。

響應今年3月24日世界結核病日主題「Yes! We can End TB! Led by countries. Powered by people. （消除結核，政府領航，群策群力）」，疾管署今到原為松山療養所宿舍群之歷史建築靜心苑舉辦「消除結核 社區同行」2026世界結核病日記者會。

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羅一鈞表示，疾管署過去10年持續推動消除結核，2025年結核病新案之發生率降至每10萬人口約25例，相較2005年每10萬人口73例，累積降幅達66%；去年新增個案數也是史上首度跌破6千人，降到5742人。

疾管署為加速達成消除結核的目標，除導入與國際同步新型診療技術與短程處方以提升診療效率，更逐步擴大風險族群潛伏結核感染（LTBI）的篩檢與治療，以降低發病風險並預防疫情傳播。

羅一鈞指出，後續結核病防治重點有2大族群，其中一塊是高齡長者，因為目前每年結核病新增個案中，高齡者占3分之2，會持續在長照機構還有糖尿病等共病族群推廣潛伏結核的篩檢跟治療。

另一方面，每年約有700至800例新發生個案為外籍人士，這兩年來占比已超過1成，加上許多國家都有疫情爆發趨勢，東南亞如越南、泰國、印尼的發生率也遠高於台灣，將和新住民團體、移工團體合作來加強篩檢、治療。

中華民國防癆協會理事長余明治說，當有咳嗽超過2周、胸痛、體重減輕、發燒、食慾不振等疑似結核病症狀，或是胸部X光檢查結果有異常，應立即就醫檢查，及早診斷。

台灣結核暨肺部疾病醫學會理事長王振源則提到，潛伏結核感染沒有症狀，也不具傳染性，但未來有發病的可能，只要及早治療並規律服藥，可降低約九成的發病風險。

余明治也提醒民眾，日常落實衛生好習慣，如保持環境通風、落實咳嗽禮節以及控制慢性疾病等方式，即可有效預防結核病的傳播，保護自己也守護社區。一般民眾可以從關心與理解開始，透過社會大眾的共同支持，減少歧視及標籤化，為病人建立友善溫暖的環境，就能向消除結核的目標邁進。