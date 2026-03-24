電子業強人北醫捐贈大體　家屬：生命最後的華麗轉身

▲北醫大今舉行大體老師追思紀念會，捐贈大體的電子業強人楊福梅完成生前心願 。（圖／家屬提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

台北醫學大學今舉行大體老師追思紀念會，緬懷捐贈者奉獻醫學教育。諸位英靈中，以富士康集團前副總裁楊福梅最受矚目，她意外跌傷後未再甦醒，家人決定依循她生前心願捐出大體；有家屬提到，大體老師在人生最後仍選擇回饋社會、造福人群，所以家人不再悲傷，會覺得這是深具意義的「華麗轉身」。

楊福梅是兩岸電信、電子產業發展的重要人物，曾任AT&T台灣分公司副總裁、富士康副總裁。在這場紀念會開始前，她的外甥戚先生表示，姨媽一生樂於助人，曾罹患腸癌並成功抗病，但晚年需長期洗腎，也深刻體會到醫療進步的重要性，並認為大體捐贈可協助醫學研究及教學，造福更多人。

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▲楊福梅的妹妹（左）和外甥戚先生（右）從國外來台參加追思會。

戚先生回憶，楊福梅在今年1月5日因跌倒後突然昏迷，之後未再清醒，經醫師評估為不可逆狀態後，家屬選擇不再積極治療，讓她自然離世；由於楊在生前對身後事已有規劃，曾主動了解相關流程，故家人最終依其心願完成捐贈。

另一名捐贈者王素貞的兒子鐘先生則分享，母親生前在精神科擔任護理師，個性樂於助人，曾多次提及希望在身後持續幫助他人。在王過世後，家屬原本考慮其他捐贈方式，但考量年長關係，最終選擇大體捐贈。

鐘先生表示，母親從照顧病人的護理師，到成為醫學教育的一部分，家屬心裡已不再覺得哀傷，因為這就是符合媽媽古道熱腸個性的選擇，「我們都認為這是她最後的華麗轉身」。

針對大體捐贈的意義，北醫大解剖學暨生物學科主任馮琮涵說，人體構造有高度個體差異，實際解剖能讓學生理解「身體不會和教科書一模一樣」，這點認知對未來手術等治療至關重要；他強調，即使AI與影像技術進步，仍無法取代親手解剖的經驗，就像「看影片學游泳」，永遠無法真正下水操作。

馮琮涵也說，近年在各方推廣下，大體捐贈風氣逐漸提升，以北醫為例，近3年捐贈數量由18位增加至23位，而今年截至3月已有近8位捐贈，但並非所有大體都適合教學使用，例如部分患者因長時間化療等處置，已有嚴重腹水，這可能影響防腐液灌流效果，導致無法完整保存，所以醫學院會進行評估，必要時婉拒，以確保教學品質，好讓每位大體老師都能發揮最大價值。

▲今天的追思會共有數十名家屬參加，氣氛莊嚴、溫馨。（圖／記者邱俊吉攝）