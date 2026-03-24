帛琉女肝硬化瀕死來台換肝　馬偕12小時手術幫續命

▲馬偕外科部副主任林俊昌（左）與米德莉（右）合影。（圖／馬偕醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

首例帛琉來台活體換肝！58歲的米德莉（Mrs. Mildred）罹患原發性膽汁性膽管炎（Primary Biliary Cholangitis, PBC），4年來往台帛兩地醫療，因病程惡化導致膽汁淤積、發炎，已達到肝硬化嚴重度最高的C級，下一步只能接受肝臟移植，最後轉診到馬偕醫院由肝移植團隊收治接受兒子捐肝，經歷12小時馬拉松式手術完成治療，明天將順利出院返回帛琉。

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▲張文瀚總院長（左3）率醫療團隊一同祝福米德莉（中）換肝重生。

馬偕紀念醫院今日為米德莉舉辦出院歡送會，分享帛琉首例轉診來台換肝的心路歷程。害羞的米德莉在記者會上微笑向大家揮手致意，對於她歷經的過程與感謝，則以文字的方式向外說明。她表示，手術前她時常感到虛弱，幸好有家人的支持，也找到了適合的醫院進行移植手術，住院期間的任何疑問醫療團隊都能細心的回答為她著想，術後經過一段時間的恢復，覺得「變強壯」了，不再擔心自己的老化，而是開始對「生活」充滿了期待。

馬偕外科部副主任林俊昌表示，原發性膽汁性膽管炎（PBC）是一種慢性進行性自體免疫疾病，目前醫療無法根治，免疫細胞會破壞肝臟中的小膽管，形成膽汁淤積、發炎，若病人對藥物治療反應不佳，最終將導致肝纖維化與肝硬化。

根據統計，因罹患PBC而需要肝臟移植者，約占全台肝臟移植個案的一至二成。林俊昌說明，以米德莉為例，病程已達重度肝硬化的C級，長期門脈高壓導致腹腔內側支循環異常發達且代償性擴張，加上肝功能衰竭引發的凝血因子合成障礙，使得術中極易發生大出血的高風險，致使移植手術更加困難，因此，在術前評估時，團隊嚴陣以待務必做好萬全的準備。

▲米德莉腹部電腦斷層掃描顯示肝臟已出現嚴重的「肝硬化」現象，並伴隨明顯的「腹水」蓄積以及「脾腫大」。

林俊昌表示，與米德莉配對成功的捐贈者是她33歲的兒子恰德（Chad Rumer Jack）。母子倆於去年8月1日來台進行術前評估，同月21日進行肝臟移植手術，母親米德莉在全肝臟切除下，接受兒子恰德60%的肝臟，手術耗時12小時，出血量達9,950c.c.，術後米德莉併發感染與膽管狹窄，移植團隊會診消化科系，以內視鏡置放膽管支架後，目前已順利恢復，即將於3月26日回到帛琉。

米德莉與恰德母子在寫給團隊的一封信裡表示，帛琉當地醫療資源有限，無法執行如此高難度的肝移植手術，但因為台帛兩國長久以來的友好關係與醫療合作，讓他們深信到台灣醫療是正確的選擇。在住院期間，醫院特別為母子安排隔壁病房，讓術後需隔離觀察的兩人，可以透過玻璃窗遙遙相望，互相打氣，感謝醫院的貼心安排，讓異地治療更多了一份溫暖的支持。

馬偕總院長張文瀚表示，秉持「哪裡有需要，就往哪裡去」的醫療使命，馬偕長期投入國際醫療與跨國轉診工作，對於國際上有醫療需求的民眾或國家，都以奉獻關懷的精神，實踐「Taiwan can help、MacKay can help.」的理念，今天看到團隊的努力讓米德莉健康出院返家，更是群策群力的最佳展現。