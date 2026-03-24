小磨坊進口「月桂葉」農藥超標　美沙拉醬含致癌物邊境遭攔截

▲小磨坊進口的月桂葉在邊境被檢出殘留農藥超標。（圖／翻攝食藥署官網）

記者邱俊吉／台北報導

食藥署今日公布最新邊境查驗結果，知名調味料業者小磨坊國際貿易公司再次有進口產品出包，來自土耳其的月桂葉檢出農藥殘留含量不符規定，共3.2公噸，已依規定退運，並未進入國內。

根據食藥署資料，這批月桂葉檢出殘留農藥亞滅培0.49 ppm、賽扶寧0.09 ppm、百利普芬0.11 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，亞滅培、百利普芬以0.05 ppm為法規容許值，賽扶寧以0.03 ppm為法規容許值，不符合食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署稱，對於報驗義務人小磨坊的管制措施，將鎖定同產地、同號列的產品維持監視查驗。目前同產地、同號列產品近6個月內累計1批不符合。

小磨坊在官網回應，感謝主管機關於邊境查驗的嚴謹把關，讓該公司得以再次全面檢視供應鏈管理機制；針對本案，已依主管機關要求，主動提供相關自主監管資料及檢驗文件，並全力配合後續查核作業，確保各項流程皆符合食品安全管理法規。

小磨坊稱，該公司接獲食藥署通知後，已於第一時間通知供應商拒絕驗收，並依相關規定辦理後續退運程序；該批原料未進入本公司生產流程，亦未流入市面，未被任何消費者使用，請安心選購與使用。

此外，小磨坊指出，本批原料於進口前即已確認相關檢驗報告均為合格，未來亦將持續強化供應鏈管理與檢驗機制，以確保產品品質與消費者安全。

在此次邊境查驗結果中，有1批由輸入業者「展盈貿易股份有限公司」報驗的美國凱撒沙拉醬，檢出殘留農藥環氧乙烷每公斤0.7 毫克。依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，應低於檢測方法定量極限每公斤0.1 毫克。該批沙拉醬在邊境必須退運或銷毀。

食藥署指，針對展盈貿易股份有限公司在邊境的管制，已由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。