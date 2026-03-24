肝癌男「堅持吃草藥」拒醫！4個月後長滿腫瘤…虛弱認：這癌很惡

▲男子在自行服用草藥4個月後掛急診，發現肝臟已長滿腫瘤。（圖／林群峰醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一名單身大哥去年底因突發性腹痛急診，檢查發現竟是肝癌破裂併發內出血，且肝臟兩葉皆有腫瘤。沒想到，當醫師試圖討論治療方向時，患者竟滿臉自信地掏出手寫藥引，宣稱20年前靠「自開草藥」治好猛爆性肝衰竭，堅持拒絕正規醫療。醫師勸阻無效，只能無奈看著他帶著4大罐草藥出院，未料4個月後再相見，大哥全肝已長滿腫瘤。

20年前救過命！男肝癌拒醫「堅持吃草藥」

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「林醫師，我跟你說，我自己會開草藥！20年前我有一次也是猛爆性肝衰竭住院捏，醫生跟我講說很危險，結果我吃自己的草藥就好了，你看我活到現在！」肝膽胃腸科醫師林群峰在粉專回憶起當時與大哥的互動。他說，大哥對於自己的草藥醫術深信不疑，「你看我藥單都寫好了，我請我朋友去抓藥就可以開始吃了！」面對醫師的專業建議，男子顯然更信任偏方。由於男子單身，唯一的妹妹也無意見，醫師只能讓他簽下拒絕治療同意書。

大哥當時開心地帶著朋友送來的4大罐草藥出院，從此消失在診間。沒想到4個月後，他再度因腹痛、腹脹回到急診。林群峰感嘆，「就是這麼巧，當天又是我輪收病人。」但這次電腦斷層的結果令人揪心：「肝癌快速進展，整個肝臟長滿了腫瘤，抽血指數也顯示黃疸肝毒素快速上升…。」

拒醫4個月全肝長滿腫瘤！男虛弱認「這癌很惡」

再次見到醫師，大哥臉上當初的自信早已煙消雲散，虛弱地說：「林醫師，這個肝癌真的很惡捏，我的藥都壓不住，還是照你的方法治療看看好了！」然而，經過肝癌多專科會議討論，因病情惡化過於嚴重，最終只能建議他轉診至醫學中心尋求最後一絲機會。林群峰遺憾表示：「後來我再也沒遇過大哥了…」。

林群峰直言，臨床上確實遇過中草藥治療癌症成功的罕見案例，但這些都是「非常非常罕見的個案」。他強調，要將某個患者剛好有效的藥方套用在所有人身上，並期盼發揮療效，實在缺乏大規模證據支持，因此臨床醫師不會採取此種作法。他也語重心長地呼籲，面對癌症，務必聽從醫師指示採取正規治療。