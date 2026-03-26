乳癌大腸癌年輕化！醫抗發炎「晚餐改吃1物」：真的變輕盈

▲廖志穎醫師將晚餐的排骨換成清蒸魚，明顯感覺「身體真的變得比較輕盈」。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

別再陷入「這不能吃、那不能碰」的飲食恐慌了！隨著癌症呈現年輕化趨勢，2026年最新的抗癌重點不是禁食，而是轉向抗發炎。腫瘤科醫師廖志穎引述最新研究警告，現代人廚房裡常見的「2大地雷」正是誘發長期慢性發炎、導致癌症隱患的元兇。醫師更親自實測，僅僅是將晚餐的排骨替換成清蒸魚，就能讓身體感受顯著變化。

中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部醫師廖志穎在粉專分享「廚房裡的抗發炎革命」，他引述權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet Public Health）發表的大規模追蹤研究指出，全球乳癌與大腸癌的發病年齡層正不斷下修。研究顯示，這與長期攝取超加工食品引發的慢性發炎有顯著相關。

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廖志穎提醒，很多時候癌症找上門並非全因遺傳，而是餐桌上的選擇出了問題。他強調，「腸道微生態的失衡，正是癌症找上門的敲門磚。」尤其廚房裡的超加工食品與過量紅肉，更是健康的隱形殺手。

面對「癌症慢性病化」的時代，廖志穎提出3大飲食轉型策略：

1. 從紅轉白：

研究建議將每週的紅肉（豬、牛、羊）攝取量降低20%，改以魚類、雞肉或豆類取代。廖志穎解釋，這不只是為了減重，核心目的是「讓腸道發炎反應降溫」。

2. 拒絕超加工陷阱：

廖志穎直言，那些成分表長到看不懂的零食、加工肉品，正是加速細胞老化的元兇。他呼籲民眾，應回歸吃原型食物，讓身體能認得你吃進去的東西。

3. 增加彩虹色彩：

天然的植化素是細胞的防護罩。廖志穎建議，餐盤裡的食物顏色越多、抗氧化力就越強。

為了驗證抗發炎飲食的效果，廖志穎也分享自己的「抗癌小實驗」。他透露這週試著將晚餐常見的排骨換成了清蒸魚，沒想到漸漸發現身體真的變得比較輕盈。他感性表示：「抗癌不是一場苦行，而是一場對自己身體的溫柔革命。」