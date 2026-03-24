換季狂感冒！醫激推「最強百菇湯」　多加2蔬菜抗發炎效果加倍

▲想要調節免疫力、抗發炎，醫師邱筱宸激推「百菇蔬菜湯」。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

近期天氣忽冷忽熱，身邊感冒、過敏的人是否又變多了？每當進入換季時節，婦產科醫師邱筱宸透露，自家的餐桌上一定會出現一鍋熱騰騰的「百菇湯」。她指出，菇類不僅是美味的食材，更是蔬食界中強大的免疫教練，其含有的多醣體能有效喚醒體內的免疫衛兵進入備戰狀態，烹煮時加入彩椒、綠花椰菜，讓抗發炎效果加倍。

邱筱宸醫師在粉專發文分享，菇類細胞壁含有一種特殊成分「β-葡聚醣」（Beta-glucan），這就是大家常聽到的多醣體。當我們食用後，這些成分進入腸道，就像是溫和的教練，能與腸道黏膜上的巨噬細胞與自然殺手細胞（NK cells）結合，「喚醒這些原本在打瞌睡的免疫衛兵」，進而提升對抗病毒與細菌的防禦效率。

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除了免疫力，多醣體對心血管也大有助益。邱筱宸引用系統性回顧研究指出，菇類在改善血脂（包含LDL和HDL）、三酸甘油酯，甚至降低血壓上，在臨床上都展現出一定效果。

不過，免疫力並非越強越好！邱筱宸強調，過度活躍的免疫系統反而可能引發自體免疫疾病或嚴重過敏，「在預防醫學與精準健康的觀念裡，我們追求的從來不是讓免疫力無上限飆高。」而菇類多醣體最珍貴之處在於「雙向調節能力」，當身體虛弱時能提振防禦，當因熬夜、壓力處於過度發炎時，它又能扮演踩煞車的角色。

想要靠吃菇吃出好體質，邱筱宸也開出3大處方箋：

1.多元攝取不要偏食：金針菇、鴻喜菇、杏鮑菇、香菇、洋菇輪流吃。不同菇類有不同的多醣體結構，能讓免疫教練的訓練菜單更豐富。

2.煮湯連湯汁一起喝：菇類含有豐富的水溶性營養素，珍貴的多醣體在熬煮過程中會釋放到湯汁裡。建議「連湯帶料」一起吃，才能吸收精華。

3.搭配維生素C更給力：維生素C能維持腸道黏膜完整性，與多醣體協同作戰。建議料理中加入彩椒、綠花椰菜一起烹調，讓抗發炎效果加倍。