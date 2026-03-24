患者：我全家都想滅門！　醫「驚恐指數100」解答

▲醫師分享看診時的趣聞。（達志／示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

肝膽腸胃科醫師錢政弘分享看診時的趣聞，一名患者說，「醫師，我想要做『滅門』治療！我們全家都想要滅門！」醫師聽了嚇到，原來是要吃藥「消滅幽門螺旋桿菌」。

錢政弘在臉書發文，分享他當下和患者的對話：

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錢政弘：啥？全·家·滅·門！這⋯我恐怕沒辦法幫忙⋯我⋯我沒有在做什麼滅門治療的（ 驚恐指數100）⋯為什麼要滅門啊？

患者：因為衛生所的人說⋯我檢查出有什麼門菌感染？叫我要到醫院滅門菌⋯

錢政弘：厚⋯應該是「胃幽門螺旋桿菌」感染，對啦，這是要吃藥消滅幽門桿菌。（嚇死我了）。

錢政弘提醒，自今年1月起，「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」正式納入公費胃癌防治檢測項目，提供45至74歲民眾免費終身一次。

錢政弘說，如果真的檢查出有幽門螺旋桿菌感染，不必擔心，可以前往醫療院所接受治療，只要口服殺菌藥物兩周，即可滅菌成功（不是滅門啦）！

▼胃癌主要元凶是「幽門桿菌」。（示意圖／記者李佳蓉攝）



每年超過2000人死於胃癌



國健署癌症防治組科長徐翠霞指出，我國胃癌每年新診斷病例逾4000例，死亡人數超過2000人，位列十大癌症發生與死亡率前10名，造成胃癌的主要危險因子約有8至9成與幽門桿菌感染相關；為降低感染風險，除了應選擇熟食、飲用煮沸水，還要避免共食、共用餐具，養成使用公筷母匙的習慣。

另外，為幫助民眾及早防範胃癌，國健署自今年1月1日起，提供45至74歲民眾終生1次公費「糞便抗原檢測幽門螺旋桿菌（HPSA）服務」。

吃熟食、公筷母匙防幽門桿菌

檢測若結果為陽性，民眾可攜帶報告至醫療院所就醫，依醫囑接受除菌藥物治療或進一步檢查，也可鼓勵同住家人一同檢測，及早治療有助阻斷病程，降低胃癌發生率。

除了檢測與治療，平日生活習慣也至關重要。徐翠霞強調，健康飲食、良好生活習慣、避免共食共杯及使用公筷母匙，都能有效降低幽門桿菌感染風險，符合HPSA檢測資格的民眾可善用政府提供的公費檢測，若有胃癌家族史或腸胃不適，也應定期檢查或儘早就醫。