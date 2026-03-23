腦部開刀後喪失自主呼吸能力　菲國護師來台治療成功擺脫呼吸器

▲Wendy（中）今現身三總成果發表會，分享自己接受 「橫膈膜節律器」植入手術的感言。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

一名37歲女性在懷孕22周時，因腦血管病變接受腦部手術，卻出現嚴重併發症，造成大腦多處梗塞，甚至喪失自主呼吸能力，長達2年仰賴呼吸器維生，直到日前在三軍總醫院進行全台首例國際醫療「橫膈膜節律器」植入手術，終於在術後2周脫離呼吸器，亦為其他不得不長期使用呼吸器的患者帶來生命轉機。

三總今舉行國際醫療成果發表會，對於橫膈膜節律器植入手術，外科部主任黃才旺說明，此術式必須在全身麻醉下進行，醫師先以微創途徑進入胸腔或腹腔，接著找出控制橫膈膜運動的膈神經準確位置，再將電極固定於適當的神經動作點，並連接節律器裝置；術中需同步監測呼吸及神經反應，以確認電刺激能有效帶動橫膈膜收縮；術後再依個別狀況調整電刺激參數，逐步訓練患者恢復自主呼吸。

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針對此高難度術式適用對象，黃才旺說，包括因呼吸肌無力導致呼吸衰竭的神經退化疾病，與其他神經肌肉疾病造成的慢性呼吸衰竭，亦可用於高位頸椎脊髓損傷導致呼吸訊號中斷的個案， 以及這次跨國就醫的「後天性中樞性低通氣症候群」病例。

黃才旺指出，該病人叫Wendy，是一名菲律賓裔兒科護理師，原本在英國執業，2024年於當地進行腦部手術，引發嚴重的後天性中樞性低通氣症候群，導致大腦無法自動調節呼吸，須長期依賴呼吸器；Wendy後來回菲律賓休養，機緣巧合下，家屬發現三總曾發表的橫膈膜節律器病例報告，於是跨海尋求協助。

經聯繫妥當後，Wendy在今年3月3日自菲國來台，並於隔天在三總植入橫膈膜節律器。醫療團隊在術中成功定位雙側橫膈神經動作點並植入電極，同時由麻醉團隊維持呼吸及生理穩定，約3小時完成手術；術後Wendy先在加護中心觀察，3月11日轉入呼吸照護中心，除持續訓練，並不時調整節律器參數，呼吸功能在術後1周便有明顯改善。

黃才旺說明，隨著橫膈膜收縮能力恢復，Wendy在3月19日終於脫離使用長達2年的呼吸器，隔天便轉出呼吸照護中心，並於3月21日展開復健治療，逐步強化自主呼吸與體力恢復。

Wendy今天也來到這場成果發表會，目前雖無法言語，仍透過眼動儀、以AI發聲，她指出，除了上帝之外，她與先生要向三總醫療團隊給予最深謝意，回到菲律賓後，將努力復健，讓珍貴成果得以延續。

黃才旺表示，Wendy將於後天返鄉，目前她的低通氣狀況明顯改善，橫膈膜功能已恢復，透過復健，可望永遠擺脫呼吸器；他也說，此個案不僅是台灣首例國際醫療橫膈膜節律器植入案例，也凸顯透過多專科整合，搭配精準神經定位技術，將可使原本長期仰賴呼吸器的病人，有機會重拾自主呼吸能力。