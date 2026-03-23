不再只靠模型　醫美訓練首度引進「大體老師」貼近臨床情境

▲台灣微整形美容醫學會攜手台北醫學大學正式在台引進大體老師。（圖／學會提供）

記者趙于婷／台北報導

隨著醫學美容需求攀升，安全議題備受關注，台灣微整形美容醫學會攜手台北醫學大學正式在台引進「大體老師」（Fresh Frozen Cadaver, FFC）進行醫美解剖與注射訓練課程。醫師指出，相較於傳統課堂教學或模型練習，高保存度大體老師能保留較完整的組織彈性與結構，讓醫師更貼近臨床情境，提升操作安全與判斷能力。

台灣微整形美容醫學會理事長陳俊光表示，舉辦大體解剖課程相當罕見且高規格，尤其是使用大體老師進行教學，更涉及多層面的專業門檻，從倫理審查、教學場地、跨院校合作，到師資安排與資源整合，都需要長時間規劃與協調，因此能順利開設這樣的課程相當不易。

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台灣微整形美容醫學會理事周哲宇醫師進一步提到，此為台灣醫學美容領域罕見以新鮮冷凍大體老師進行微整形相關教學訓練，門檻極高吸引全台近百位醫師共同參與，醫師得以在接近真實人體組織狀態下觀察面部血管、神經與脂肪層分布，並模擬微整形注射操作，精準理解注射層次與關鍵解剖位置。

隨著《特管法》對醫療品質與病人安全的重視，醫師持續進修與專業學分累積已成為不可或缺的一環。周哲宇說，透過大體解剖實作，醫師能在最接近真實的人體結構中，清楚掌握注射的層次、深度與關鍵解剖位置，這種貼近臨床情境的學習經驗，是單純課堂教學或模擬訓練難以取代的。

隨著醫學美容需求逐年增加，注射類療程的安全性與專業性也備受社會關注。陳俊光強調，學會非常注重基礎培訓，未來將每年舉辦2場大體老師相關教學訓練與2次大型研討會，推動更嚴謹的專業訓練，另外，過去大體解剖若僅單純作為醫美訓練用途，往往被認為資源運用不夠全面，因此訓練也特別強調資源高度整合與跨單位合作，讓每一位大體老師的善心都能在醫學教育中被完整運用。