看得到≠看得舒服　專家曝「隱形視力殺手」還會引發頭痛

▲專家提醒，配戴眼鏡一定要由專業驗光師進行。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

現代人長時間使用3C產品，視覺負擔大幅增加，不少人出現不明原因頭痛與肩頸僵硬，卻忽略問題可能出在「眼鏡沒配好」。專家指出，「看得到」不等於「看得舒適」，若近視或散光未被精準矯正，眼睛長期處於過度調節狀態，恐成為慢性不適的隱形元凶。

中華民國驗光師公會全國聯合會理事長謝孝杭指出隨著國內《驗光人員法》十年緩衝期於2026年1月6日屆滿，已正式進入無照驗光違法時代，象徵台灣配鏡環境已正式邁入專業化新紀元，正確的視力保健與精準檢測更顯關鍵。

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中華民國視光學會理事長王俊欽表示，根據國際近視研究學會2020年資料顯示，台灣近視率全球第一，近視盛行率超過7成，眼鏡早已是多數民眾生活中不可或缺的必需品，值得注意的是，許多人習慣了稍微模糊的「朦朧美」，以為看得到就好，卻忽略了莫名頭痛、肩頸僵硬，其實都是眼睛在向你求救。

當近視或散光沒有被精確矯正時，雙眼為了看清物體必須隨時自行調節。研究發現，散光未正確矯正的人，每3人就有1人會伴隨頭痛問題，這種長期的過度用力，不只會引發身體不適，更會加劇眼睛過勞。王俊欽說，這些視覺疲勞往往是基礎的度數檢測無法發現的隱形危機，若不從精準配鏡著手，眼鏡反而可能成為視力健康的二次負擔。

根據現行法規，配鏡行為必須由具備國家執照的專業驗光人員執行，是受到國家規範的專業醫療行為。謝孝杭說，這不僅是制度面調整，更是對民眾視力健康的重要保障，真正的專業配鏡並非僅止於「測量度數」，而是透過系統化評估屈光狀態、雙眼協調能力及個人用眼情境，才能確保戴到視覺穩定與舒適的專屬鏡片。