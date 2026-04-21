爸媽看手機拿好遠？白內障合併老花別擔心「老花人工水晶體」助長輩找回清晰視力

▲近年不少眼科醫師在診間觀察到，長輩常將視力模糊誤認為單純老花，然而如果開始有滑手機吃力或畏光等症狀，恐怕更合併患有白內障，應及早接受眼科檢查。（圖／台南尚儒大學眼科執行院長林日蘋醫師提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

隨著3C產品普及，「看不清楚」已不再是年長者的專利。台南尚儒大學眼科執行院長林日蘋醫師觀察，門診中出現視力問題的中年族群逐年增加，更有不少子女因發現父母生活異常而主動陪同就醫，才發現問題並非單純老花，而可能與白內障有關。

看LINE吃力、夜間眩光？「老花合併白內障」正悄悄發生

林日蘋醫師指出，長輩常見的「老花合併白內障」徵兆包括，看LINE訊息手機越拿越遠、吃飯夾菜時對焦困難，或是晚上開車路牌出現眩光而減少外出。這些看似典型的老花症狀，其實往往已合併早期白內障。然而，多數長輩對此病識感偏低，一方面是白內障為漸進式視力退化不易察覺；另一方面是部分近視族群摘下眼鏡後仍能勉強看近，容易產生視力尚可的錯覺，誤以為僅是正常老化。

林日蘋醫師進一步分析，生活習慣的改變也常掩蓋視力危機，許多長輩因視力不佳而下意識減少出門，或依賴語音功能替代閱讀，無形中避開了用眼挑戰，導致就醫時往往白內障早已十分嚴重。

打破「白內障熟了再開」迷思 新型手術一次解決多種視力問題

面對白內障，不少人仍抱持「等熟了再開刀」的舊觀念。林日蘋醫師提醒，手術時機應以「生活品質與安全性」為準，而非單看熟度。事實上，白內障對視力的影響與混濁「位置」密切相關，若混濁處正好位於視軸中央，即使程度尚輕，仍會嚴重干擾行車安全與閱讀。

現代白內障手術已進化為兼具視力矯正的「屈光性手術」，透過微創超音波乳化技術，傷口小且恢復快，若搭配功能性人工水晶體，更可同時矯正近視、遠視、散光與老花問題。醫師會依患者的生活型態與用眼需求進行「客製化」規劃。例如高度近視患者，可視需求保留部分近視度數；或針對夜間駕車、精細閱讀等需求調整矯正方案。林日蘋醫師強調，術前應與醫師充分溝通生活需求，讓白內障手術不再只是看見，更是重拾清晰、高品質生活的重要契機。

選擇長焦段？或是三焦點？ 醫師：依生活型態選擇最適合的視力方案

隨著技術進步，人工水晶體設計已更加多元，其中「長焦段」與「三焦點」就是近年重要發展之一。

林日蘋解釋，「長焦段」透過延伸焦距提供穩定的中、遠距離視覺，例如開車看路況、看儀表板或日常活動，都能維持清晰，同時也能降低夜間光干擾，甚至改善大部分老花，讓視覺更接近年輕時的自然狀態，特別適合需要經常駕駛或戶外活動的族群。而如果有基本的近距離需求，長焦段多半也能應付，如果需要看更細小的文字，也可搭配輕度老花眼鏡，整體生活還是相當便利。

「三焦點」則適合對於近距離需求較高的族群。林日蘋指出，如果平時需要閱讀小字、簽文件，甚至從事精細工作，三焦點能同時涵蓋遠、中、近距離，對於追求想要「拿下眼鏡」的族群，會是較佳選擇。不過林日蘋也提醒，患者的選擇仍需考量生活型態。例如夜間駕駛需求較低、對光暈接受度較高的患者，通常較適合三焦點，特別重視夜間視覺品質，則可優先考慮長焦段。

「沒有『最好』的水晶體，只有『最適合個人生活型態』的選擇！」透過專業醫師協助評估用眼習慣與日常情境，才能找到兼顧清晰與舒適的視力方案。

術前評估是關鍵 「找對醫師」與「選對水晶體」一樣重要

林日蘋醫師感性分享，白內障手術往往是患者重拾生活品質的轉折點。除了能大幅降低對眼鏡的依賴，視覺品質的提升更能帶動精神狀態與社交生活的正向轉變。她提到，許多患者術後驚覺世界重回鮮明色彩，甚至曾有案例因視力恢復而找回原本喪失的行動能力，進而擺脫輪椅、重新站穩腳步。這證明找回清晰視野不僅是醫療上的修復，更是讓長輩煥然一新、積極生活的關鍵契機。

為了確保理想效果，林日蘋醫師強調「術前評估」的重要性絕不亞於水晶體選擇。許多術後不滿意的情形多半源於期待落差，而非手術失敗。因此除了完整的術前檢查評估排除其他病變，醫師需透過細心的情境模擬，確認患者的用眼習慣與對脫鏡的期待，才能量身打造滿意的視覺方案。最後建議子女多觀察長輩日常用眼狀況，引導其接受專業檢查，找到最適合的醫師與治療方案。

▼台南尚儒大學眼科執行院長林日蘋醫師。