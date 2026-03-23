中東戰爭衝擊醫材供應　台大醫院：已建立應變機制

▲台大醫院院長余忠仁。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

近日受中東戰爭影響，醫療耗材傳出供應危機，台塑日前發出通知，戰爭影響原料運輸時程出現變數，PVC、PE、PP等產品供應可能會受到影響。台大醫院院長余忠仁今受訪時表示，過去新冠疫情就遇到成本成長，這段時間想必還會持續動盪，目前已經建立快速反應機制。

台大醫院今舉辦「林森大樓新建工程」動土典禮，由台大醫院院長余忠仁主持，總計地下2層、地上10層建物，規劃為教學研究空間及安親班。不過外界仍關心中東戰爭恐影響醫材供應一事，余忠仁坦言，在過去新冠疫情期間，醫院醫材的導入就遇到明顯問題，成本就已經上漲，這段期間醫材進貨時間、成本還會持續動盪。

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余忠仁說明，醫院已經在過去建立快速反應的機制，例如尋找替代品、跟廠商簽訂合約也會有完整設計，協助穩定院內醫材供應，另外，整體醫材的導入也會有不同分配，包括維持作業穩定、控管成本，讓醫院財務較為健全。

至於可能造成的影響，他直言，台灣在經歷新冠疫情後，整體社會韌性已有相當程度成長，不過目前影響程度還沒辦法確認，加上「能源」也受到影響，像是電費這塊就是無法控制的，需要由國家處理。