馬桶上「死過好幾個」！　消防員給3忠告：別帶手機進廁所

▲消防員坦言自己的職涯中，也遇過好幾個「死在廁所裡」的個案。（示意圖／ETtoday資料照）

文／消防神主牌

脆上有一篇文，281萬人看過了。（有留言詢問引用確定）

一個人分享哥哥今天早上過世的消息。死在馬桶上，大便用力的途中，直接暈厥走了。而他自己去年，差一點是同樣的死法。他說他當下頭暈、視線模糊、耳鳴、聽不到聲音，意識開始不清楚，他做了一個決定：放鬆括約肌，全身放鬆，開始深呼吸。

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他撐過來了。他哥沒有。

我看完這篇，想到我出過好幾個案件，都是在廁所裡發現的。

馬桶上的人，有的中風，有的心臟問題發作。家人以為他在裡面上廁所，等了很久沒有動靜，敲門沒有回應，破門進去才發現。

這不是罕見的死法。有一個醫學名詞叫做「瓦沙爾瓦效應」，說的就是這件事。當你用力排便、憋氣用力的時候，腹腔壓力瞬間升高，這個壓力會擠壓胸腔，讓回流心臟的血液量急速減少。心臟收到的血少了，輸出的血也少了，腦部供血瞬間不足。

就在那個用力的幾秒鐘，血壓可能先飆高、然後急速下降，心跳節律可能因此出現紊亂。對心臟本來就有問題的人來說，這個過程可能直接引發心肌梗塞或惡性心律不整。

這就是為什麼很多猝死發生在廁所裡，發生在那個憋著氣用力的瞬間。

它不分年齡，但對有心臟病、高血壓、心律不整病史的人風險特別高。過勞讓心臟長期處於高壓狀態，再加上一次用力排便，有時候就是壓垮它的最後一根稻草。

那篇文的作者說得很對。

當你在用力當下出現這些訊號，頭暈、視線模糊、耳鳴、聽不到聲音，不要撐，不要再用力。立刻放鬆，全身放鬆，開始深呼吸，讓身體從那個高壓狀態慢慢退出來。

如果你家裡有長輩，或是你自己有心臟相關病史，有幾件事值得認真看待。

第一，便祕是風險。長期便祕代表你每次排便都需要更大的力氣，每一次都是一次對心臟的衝擊。多喝水、多吃蔬菜纖維，必要時跟醫師討論使用軟便劑，這不是小事。

第二，廁所時間不要太長。很多人習慣帶手機進廁所，坐很久，這段時間身體持續在用力，心臟持續承壓。能快就快，不要拖。

第三，如果上廁所的時候感覺不對，不要硬撐。放棄那次，出來休息，讓身體緩一下。

那篇文的作者說，也許你也有機會救回自己。

我覺得這句話值得更多人看到。

你身邊有沒有心臟病史或高血壓的家人？把這篇傳給他們。

本文經授權轉自：粉專【消防神主牌】