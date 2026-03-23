慢性病友「潛伏結核感染風險高」　北市推免費篩檢送300元禮券

▲台北市衛生局提醒，如出現持續咳嗽逾兩週、胸痛要盡快就醫檢查。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

隨著高齡化社會來臨，慢性病管理已成為國人健康的重要課題，許多民眾不知道糖尿病、洗腎、慢性肺病或長期服用免疫抑制劑的病友，一旦感染結核菌，發病風險較一般人高。為此，台北市衛生局呼籲慢性病友積極參與「潛伏結核感染（LTBI）」篩檢，凡符合資格並完成篩檢者，將由合作醫院發給新臺幣300元等值商品禮券。

世界衛生組織訂定每年3月24日為「世界結核病日」，呼籲民眾配合防治政策，以達成2035消除結核病目標。北市衛生局疾管科科長余燦華表示，根據調查報告指出，一般人受到結核菌感染，終其一生體內結核菌再度活化而發病的機率約為5至10%，當免疫力正常時可維持平衡而無症狀，但慢性病患者免疫功能較弱，潛伏結核菌更容易伺機活化而發病。

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余燦華指出，以慢性病患來說，糖尿病發病風險較常人高2至3.6倍，洗腎個案發病風險較常人高7至25倍，慢性肺病病人發病風險較常人高1.4至3.1倍。

潛伏結核感染（LTBI）是感染結核菌但未發病，為無症狀、無傳染力，民眾可不必恐慌，且現在只要透過抽血進行LTBI篩檢及完整的預防性治療即可降低發病風險。

余燦華提醒，如果自身或家中長輩患有上述疾病或出現持續咳嗽逾兩週、胸痛、體重下降或盜汗等疑似徵兆，應即刻佩戴口罩並尋求醫療協助，目前北市共有27家合約醫療機構提供服務，適用對象除前述病友外，也涵蓋塵肺症患者、生物製劑使用者、愛滋感染者及外籍配偶等重點族群。

凡符合資格者，請攜帶身分證件及健保卡至合約醫院諮詢與篩檢，相關LTBI篩檢合作醫院名單及服務時段，請至臺北市政府衛生局網站「主題專區 > 傳染病預防 > 結核病防治」查詢或撥打市民熱線1999、1922、北市防疫專線（02）2375-3782洽詢。

