看診沒貼紙弟不走！護理師「1招神救援」萬人笑讚：儀式感很重要

▲診間貼紙缺貨，護理師撕下「標籤貼紙」給他，才讓弟弟心滿意足地離開。（圖／洪千惠醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

對許多孩子來說，看診後的「領貼紙」是神聖不可侵犯的儀式感。小兒科醫師洪千惠分享，診所近期貼紙大缺貨，一名小弟弟為了領到獎勵，拿著空貼紙盒展現超萌堅持，最後靠著護理師神救援才化解。這幕溫馨互動引來萬人按讚，一票家長爆共鳴直呼：「儀式感很重要」。

洪千惠醫師在粉專「千千醫師的媽咪養成之道：洪千惠醫師」發文透露，最近診所貼紙缺貨，當天小弟弟手裡拿著空空的貼紙盒，眼神堅定地不肯放棄，一直拜託醫護人員要拿到貼紙才肯離開。正當大人們苦惱時，護理師靈機一動，直接撕下一張「標籤貼紙」貼在弟弟手上。沒想到，這張樸實的白標籤竟讓弟弟瞬間滿足，開心地轉身離開，醫師笑哭：「小孩要的不是貼紙，是『有拿到貼紙的感覺』。」

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這則暖心紀實曝光後，吸引超過萬名網友點讚，不少家長紛紛留言分享自家小孩的執著，「小貼紙、小糖果，都是看完醫生離院的儀式，沒拿到就不走」、「我兒子以前也是這樣！」。更有網友笑稱，護理師給的那張標籤紙意義非凡，「那叫勇敢榮譽貼紙」、「再蓋個章這是無比的榮耀」、「這種更珍貴，因為平常更少看到/得到，是特別版呢～」。

此外，也有媽媽大讚醫護人員的用心，「這貼紙的儀式感對小孩來說真的很重要…對我們媽媽來說很加分…」，甚至有家長分享省錢妙招，「我都給女兒全聯貼紙，她很開心」。一張小小的貼紙，不僅撫慰了孩子看診的不安，也意外引發這場溫暖的網路共鳴。