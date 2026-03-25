雙腳冒紅疹「像被畫一圈」！醫見恐怖排列驚：牠邊走邊咬

▲患者雙腳腳踝一整圈小紅疹，是昆蟲邊走邊咬留下的痕跡。（圖／黃麗珊醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／採訪報導

皮膚科醫師黃麗珊近日分享診間案例，一名患者雙側腳踝出現一圈一圈的紅色小丘疹，看起來就像被「刻意畫一圈」。面對醫師詢問，患者起初堅稱沒有特別接觸什麼，直到被問到「最近有沒有去戶外？」才想起固定會去爬山。醫師隨即揭曉這其實是典型的「昆蟲叮咬反應（papular urticaria）」，甚至還能從排列中看出蟲蟲啃食的足跡。

高雄長庚醫院皮膚科助理教授級主治醫師黃麗珊在粉專分享，這類皮疹在臨床上非常有特色，通常出現在昆蟲最容易攻擊的腳踝、小腿位置，紅疹會一顆一顆排列，甚至呈現線狀、環狀，有時還會左右對稱。最有趣的線索在於醫學上經典的「breakfast–lunch–dinner pattern」，醫師形容，這就像是「早餐、午餐、晚餐」一樣呈現3顆一排規律排列，其實是昆蟲「邊走邊咬」留下的痕跡。

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「戶外短暫接觸，其實就夠了！」黃麗珊強調，很多人會忽略，不一定要去草叢裡打滾才會出事，有時候只是在公園散步、坐在草地邊，甚至只是經過特定環境，就可能被跳蚤或其他小昆蟲叮咬。而腳踝剛好是牠們最順手的位置，該名患者的皮疹位置，就精準地出現在襪子暴露處的上方。

黃麗珊指出，這類昆蟲叮咬反應在治療上並不困難，通常使用外用藥加上止癢藥就能改善，但更重要的是避免再次暴露或使用防蟲保護。她提醒民眾，若發現皮疹「一圈一圈出現在腳踝」，甚至出現規律排列，不要只當成普通過敏，這很可能是環境留下的線索。

戶外活動要預防蚊蟲叮咬，黃麗珊接受《ETtoday健康雲》採訪時建議，可從「穿著＋環境＋防護」三方面著手：

1. 穿著：建議穿著淺色長袖、長褲，減少皮膚暴露（深色衣物較容易吸引蚊子）。

2. 防蚊產品：使用含有 DEET、Picaridin（派卡瑞丁）或 IR3535的防蚊液，對蚊子、部分小黑蚊都有保護效果。但其對跳蚤效果有限，因為跳蚤多藏在環境或動物身上。若是跳蚤問題，比起防蚊液，更重要的是環境清潔與寵物除蟲，否則容易反覆被叮。

3. 避開高風險環境：避免在草叢、潮濕或有流浪動物出沒的地方久留（這些地方較容易有跳蚤）。

4. 其他小技巧：回家後盡快更換衣物、洗澡。若有前往草地或戶外活動，衣物可先做簡單拍打，以降低把蟲帶回家的機率。