23歲女「頭痛到吐」竟腦出血！醫示警：像氣球破裂　4徵兆別拖

▲經檢查發現，患者左腦有出血跡象（紅圈處），且位置不尋常。（圖／大千綜合醫院提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

一名23歲周小姐，日前在毫無預兆下突然感到一陣劇烈頭痛，隨即伴隨嚴重的頭暈與嘔吐感，嚇得家屬趕緊將她送往急診。經腦部電腦斷層掃描，醫師赫然發現其左側腦部有出血跡象，且出血位置極其不尋常，精密檢查後證實為罕見的「顱內動靜脈畸形」引發出血。所幸經微創手術治療後，才成功化解這場腦內危機。

大千綜合醫院神經放射科康靜維醫師指出，「顱內動靜脈畸形」是一種先天性的腦血管病變。在胚胎發育過程中，若動脈與靜脈之間缺乏微血管緩衝，導致高壓的動脈血流直接衝入脆弱的靜脈，管壁便會因長期無法負荷壓力而逐漸薄弱，「最終像吹太大的氣球一樣破裂」，進而引發腦出血。

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▲大千綜合醫院神經放射科醫師康靜維。

康靜維表示，這種疾病好發於30歲左右的年輕族群，臨床表現以腦出血最常見，但也可能出現癲癇或長期慢性頭痛等症狀。若未及時診斷與治療，每年約有1～3%的出血風險。目前的治療技術已相當成熟，主要包含微創血管內栓塞、立體定位放射治療以及外科開顱手術等三種方式。

許多年輕人常自恃身體強健而忽略警訊。康靜維呼籲，若身邊親友或年輕族群出現「突發性且前所未有的劇烈頭痛」，甚至伴隨嘔吐、意識模糊或肢體無力，應立即就醫檢查。透過電腦斷層血管攝影等精密儀器找出病灶，以免延誤黃金救治時間。