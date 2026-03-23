好市多瘋搶「冷凍藍莓」吃1補5！藥師激推：吸收率多25%

▲好市多冷凍藍莓祭出限購令。（示意圖／pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

美式賣場好市多不少明星商品常引發搶購潮，近期更有會員發現，「冷凍藍莓」竟出現每人限購一包的規定。究竟這小小的藍莓在紅什麼？藥師陳澤鈞指出，藍莓不僅能「吃1補5」，同時兼顧大腦、心臟、腸道等健康，更驚人的是，研究發現冷凍藍莓的花青素吸收率竟比新鮮的高出25%。

藥師陳澤鈞在粉專「肌情藥師-藥師How棒」分享，藍莓是少數他會主動推薦客人「直接從飲食補充、不需另外花錢買保健品」的食物之一。他引述美國哈佛大學及南達科他州立大學超過50則研究報告證實，冷凍藍莓在冷凍過程中會進一步釋放「天然抗氧化劑」花青素，使其更容易被人體利用。雖然維生素C會比現採稍少，但若以採收後的流失率相比，冷凍藍莓的含量仍高於一般藍莓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「一顆藍莓吃1補5」！藥師拆解5大健康好處：

1. 心血管：攝取藍莓可讓冠心病風險降低約25%，並有助於降低血壓。研究發現，最快在吃完後幾小時，血管就會開始變得更有彈性。

2. 大腦老化：哈佛大學追蹤超過1.6萬人的研究發現，常吃藍莓的人，大腦老化速度慢了將近2.5年。

3. 腸道健康：藍莓多酚進入大腸後，會被腸道菌轉化為對全身有益的活性物質，增加腸道好菌，讓身體發炎指數跟著降低。

4. 血糖與代謝：每天攝取150克藍莓，能降低膽固醇與血壓，使代謝症候群風險下降12～15%。主因是花青素能減少自由基對血管的傷害。

5. 視力保護：每天補充藍莓萃取物，約有70%受試者改善眼睛疲勞與霧感，因為花青素能保護視網膜的膠原蛋白結構，讓眼睛老得慢一點。

不過，想吃出藍莓的最高價值，陳澤鈞提醒有「3件事」必須先確認。首先，應挑選「-18°C完全冷凍」的包裝，花青素保存最完整；其次，不建議與牛奶搭配，因為牛奶中的蛋白質可能干擾花青素吸收，建議改搭無糖優格或燕麥；最後是掌握「最佳賞味期」，建議在冷凍後6個月內吃完，儲存時間過長會導致花青素減少。

至於民眾最關心的「冷凍藍莓要不要洗？」陳澤鈞解釋，產品在急速冷凍前通常已進行挑選與清洗，基本上不需沖洗，去冰後即可直接食用。若真的不放心，用冷開水稍微沖洗即可。他直言，冷凍藍莓並非退而求其次的選擇，「而是對身體最好的天然保養品」。