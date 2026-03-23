大便太用力猝死！醫驚揭「氣吐完才出事」　3關鍵救命

▲男子疑似因排便太過用力當場暈厥猝死。（示意圖／記者林緯平攝）

記者李佳蓉／採訪報導

占星師「莎莎」日前在社群平台透露，患有心臟疾病的親哥哥疑似因「排便太過用力」不幸倒地猝死，她更驚爆自己去年也曾有過相同經歷，當時甚至出現耳鳴、視線模糊，直呼「覺得我要沒了」。對此，心臟血管外科醫師蘇上豪直指，這就是醫學上的「努責現象」，並警告最危險的時刻往往不是憋氣用力時，而是「吐氣放鬆」的一瞬間，危急時刻可靠3招自救。

北市聯醫中興院區心臟血管外科主治醫師蘇上豪接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，臨床上曾遇到患者因大便排不出來，在馬桶上因心肌梗塞休克，甚至成為他職涯中「第一個CPR」的對象。他解釋，當人體憋氣用力時，會使周邊血壓瞬間飆升、血管收縮，若冠狀動脈本就狹窄，血液過不去就會引發心肌梗塞；同理，腦部血管若因用力而「束起來」，極易造成中風。

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「不是憋氣時死，是氣吐完死掉！」 蘇上豪進一步揭開致命機制。他表示，這就是所謂的「努責現象」（Valsalva Maneuver），憋氣用力會讓交感神經興奮、血壓爆升，但危險通常發生在「放鬆瞬間」。當你憋完氣一吐氣，全身血管會突然放鬆，血液瞬間往周邊流去，導致重要器官供血中斷，「憋氣製造了致命環境，而放鬆則製造了危險。」

關於發作前的徵兆，蘇上豪坦言，這種狀況往往「無法預測」，俗稱「Black out」，患者會突然感覺視線變黑。他舉例，像是歇斯底里大叫的人也會有憋氣動作，一旦停止尖叫、張力放鬆，血往周邊跑導致頭眼昏花，機轉與如廁猝死完全一樣。

若在馬桶上感到「不對勁」該怎麼辦？蘇上豪提出關鍵自救建議：

1. 不要硬擠：如果真的大不出來就不要強求，可視情況使用塞劑。

2. 變換姿勢要慢：排便到一半感覺頭暈、身體不適，變換動作務必細微、緩慢。

3. 果斷暫停：感覺憋到快頭眼昏花時，應立即停止用力，稍微休息通常可改善。

蘇上豪提醒，努責現象造成的「短暫血壓低」對一般人影響較小，但對患有心血管疾病的人而言卻是恐怖威脅。他呼籲，45歲以上民眾應定期健檢，並控管三高、避免暴飲暴食與熬夜。他感嘆，心臟病總是突然發生，民眾應學會善待自己，不要在馬桶上「折磨」自己的身體，以免憾事發生。

大腸直腸科醫師陳威智曾指出，飲食均衡是促成排泄順暢的條件之一，並分享日本消化內科名醫大竹真一郎過去於節目上所提倡的最佳排便坐姿：「馬桶前置板凳＋大腿和身體呈35度」。根據客觀的研究顯示，在這樣的角度下，可達到恥骨直腸肌放鬆、腹肌被加壓的雙重效果，讓腸道與肛門處於最能輕鬆排便的狀態。

如果當下沒有小板凳也沒關係，陳威智說，只要踮起腳尖，將背部打直向前傾，即使沒有小板凳也能達到相同效果。若家中有年長長輩，建議可透過抱抱枕的方式，以利往前傾壓住腹部，能讓身體更加穩定、也更安全。

陳威智也強調，有便意再去上廁所，不要在馬桶上坐超過5分鐘，避免用力太久容易引發痔瘡及黏膜腫脹，甚至導致靜脈曲張和痔瘡流血。