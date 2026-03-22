淋巴癌奪命！最美抗癌女神29歲病逝　醫示警「6大徵兆」快看

▲抗癌女神王韡蒨病逝，享年29歲。（圖／翻攝自王韡蒨IG，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台灣網紅王韡蒨因罹患淋巴癌辭世，享年29歲。她生前以樂觀態度對抗病魔，被網友封為「最美抗癌女神」，如今傳出噩耗，震驚粉絲與外界。其公司也發布聲明證實死訊，並宣布將終止營運。對此，醫師也提醒，若身體出現6大症狀，應儘早就醫治療。

抗癌4年仍樂觀分享 粉絲不捨道別

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王韡蒨約在4年前確診淋巴癌，當時因腋下腫脹、疼痛就醫，原以為只是搬貨導致肌肉拉傷，沒想到摸到異常腫塊，進一步檢查才確診。她曾形容腫瘤「極速狂飆的生長」，但抗癌期間仍持續在社群分享生活，即使化療掉髮，也勇敢以光頭入鏡，與男友、好友互動，傳遞正能量，感動不少網友。

王韡蒨所創立的公司近日發布聲明，指出她為公司核心人物，經審慎評估後決定停止營運，未來將以出清方式處理商品並終止服務。消息曝光後，大批粉絲湧入社群悼念，她生前最後貼文停在跨年夜「明年見」，如今成為令人鼻酸的告別。

醫曝淋巴癌6大警訊 「無痛腫塊」最常見

根據台北榮民總醫院護理部e點通衛教資料指出，淋巴癌是淋巴球異常增生所致，主要分為何杰金氏與非何杰金氏兩大類，其中以後者較為常見。常見6大症狀包括：不明原因持續發燒、頸部或腋下等處出現腫塊（多為無痛）、皮膚發癢或紅疹、夜間盜汗、長期咳嗽或呼吸困難，以及不明原因體重減輕與疲倦。

另據國泰綜合醫院血液腫瘤科主任宋詠娟指出，淋巴癌早期症狀不明顯，其中「無痛性淋巴結腫大」最常見也最容易被忽略，若腫塊持續超過兩週，或合併發燒、盜汗、體重下降等情況，應儘速就醫檢查。