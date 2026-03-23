看牙時醫材竟掉落咽喉　患者回家無傷排出醫直呼「超好運」

▲看牙時醫材等異物若從口中掉入體內，患者與牙醫師都會萬分緊張。非當事人。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者邱俊吉／台北報導

每人都曾看牙，有時難免擔心牙材等異物掉入口中。一名年約50歲男性日前因過去骨折裝入的金屬骨板鬆脫，到牙科就醫，而牙醫師雖評估應回原醫院治療，但家屬強力拜託現場就改善，於是著手處理，過程中骨板竟連著螺絲一起落入咽喉，所幸病人運氣超好，異物不僅排出，也未在體內留下傷害。

台北市立聯合醫院仁愛院區口腔醫學科主治醫師賴智信說，該患者因缺牙影響咀嚼功能就醫，檢查時發現口內有過去骨折手術留下的鈦金屬骨板，但已有部分外露且鬆動；考量可能影響後續假牙製作，建議最好回原手術醫院處理，不過家屬希望能即刻著手，於是經評估後，嘗試在門診先行移除外露螺絲。

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操作過程中，第一顆螺絲順利取出，未料其相連的骨板及另一顆螺絲突然鬆脫，並以迅雷不及掩耳速度、沿口內後方滑入咽喉，醫療團隊立即中止處置，除確認呼吸道安全，並安排影像檢查，經電腦斷層確認，發現異物已進入胃部。

▲電腦斷層掃描顯示誤吞的骨板及螺絲已進入胃裡 。（圖／賴智信提供，下同）

賴智信指出，當時由於骨板和螺絲仍連在一起，體積較大，醫療團隊一度評估不易自然排出，因此會同消化內科、擬以胃鏡取出，但因胃內尚有食物殘留，為避免傷及胃黏膜，後改以棉網撈取，不過多次嘗試仍無法成功。

關鍵轉折出現在後續追蹤。賴智信說，再次影像檢查時，發現原本連在一起的骨板及螺絲已分開並已進入腸道，如此變化「真的運氣非常好」，團隊也鬆了口氣，因為若維持原本組合狀態，可能會卡在胃部，而組件分開後方向改變，也比較容易順著腸道通過，於是團隊也調整策略，改觀察追蹤。

▲腹部X光顯示骨板與螺絲已分開並進入小腸（左）；誤吞3天後回診X光複查，誤吞物已消失 。

賴智信表示，此個案於數日後回診，影像確認異物已排出體外，未造成進一步傷害；她也說，異物一旦進入小腸，多數狀況可自然排出，而團隊事後檢討流程，決議加強預防措施，包括固定鬆動裝置、設置阻隔及調整姿勢等，以降低異物滑落口中風險。

賴智信提醒，民眾誤吞牙材等異物時，若物體較小且光滑，多可在醫師評估下觀察排出，但如為尖銳或不規則物件，則應儘速處理，並密切注意有無呼吸不順、劇烈咳嗽或吞嚥困難，以降低消化道受傷風險。