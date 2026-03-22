增中風、心血管風險　醫示警「代謝症候群」5指標中3項就危險

▲每4位成年人中即有1人符合代謝症候群標準。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

國健署調查資料顯示，台灣20歲以上成人代謝症候群盛行率約達25%至30%，相當於每4位成年人中即有1人符合代謝症候群標準。醫師提醒，「腹部肥胖、血壓偏高、空腹血糖偏高、三酸甘油脂偏高、高密度脂蛋白膽固醇不足」等5項危險因子中3項（含）以上，即可診斷為代謝症候群。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區家庭醫學科主治醫師謝惠婷表示，年節過後門診中常見體重上升、血糖或血脂異常的情形，其實都與短時間內生活型態改變息息相關，年節期間常見高熱量年菜與零食，例如佛跳牆、東坡肉、香腸及臘肉，以及年糕、發糕、糖果點心與含糖飲料、酒精飲品等，皆容易造成熱量攝取過多。

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再加上連假期間晚睡晚起、久坐追劇，使身體活動量下降，形成「多吃少動」的生活型態，短時間內體重增加、腰圍變粗，若未及時調整，容易造成血壓升高、血糖失衡、血脂異常，進一步提高罹患代謝症候群的風險。

謝惠婷提醒，代謝症候群已被視為慢性疾病的重要前兆，健康危害不容忽視，研究顯示，罹患代謝症候群者比一般人發生糖尿病風險約增加6倍，心血管疾病及腦中風風險增加2至3倍，若未及早介入改善，後續醫療負擔與健康影響相當可觀。

由於早期多無明顯症狀，民眾往往在健康檢查時才發現異常，若符合以下5項危險因子中3項（含）以上，即可診斷為代謝症候群。

1.腹部肥胖：男性腰圍≥90公分、女性≥80公分。

2.血壓偏高：≥130/85 mmHg或已接受治療。

3.空腹血糖偏高：≥100 mg/dL或已接受治療。

4.三酸甘油脂偏高：≥150 mg/dL或已接受治療。

5.高密度脂蛋白膽固醇不足：男性＜40 mg/dL、女性＜50 mg/dL。