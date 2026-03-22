全球10億人患精神病「憂鬱症僅9%接受治療」　研究曝卡關點

▲提升憂鬱症患者對症狀後果、治療效果及疾病認同的理解，能促進其採取治療行動。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

世界衛生組織2025年最新報告顯示，全球有超過10億人患有精神疾病，其中憂鬱症和焦慮症最為普遍，但僅有9%的憂鬱症患者獲得適當治療，除了醫療資源不足與社會偏見外，患者如何看待與處遇自己的疾病，更是影響求助意願的關鍵。研究指出，提升憂鬱症患者對症狀後果、治療效果及疾病認同的理解，能有效預測並促進其採取治療行動。

董氏基金會引述一篇2025年7月發表於《英國醫學雜誌-精神健康(BMJ Mental Health)》期刊的研究，由德國海德堡大學醫院研究團隊進行，研究對象為871名平均37.5歲、具中度憂鬱症狀且過去一年未就醫的成人，受試者完成網路篩檢與回饋後，填寫關於疾病信念的簡短問卷，內容包括症狀對日常生活的影響、治療可能帶來的效果、是否將自身經歷視為憂鬱症，以及是否首次出現類似問題等，於後續六個月內評估是否開始接受心理治療或服用抗憂鬱藥物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究結果發現，233名（26.8%）受試者開始接受治療，影響患者就醫行為的核心關鍵在於三種信念，其一是「後果認知」，認為症狀對生活造成重大影響者，就醫意願較高；其次為「治療信心」，相信治療有效能顯著提高啟動治療的機會；最關鍵的則是「疾病認同」，意識到自身症狀即為憂鬱症的人，治療啟動率約提高57%，且即便排除症狀嚴重程度等變項，這些信念對治療決策的預測力依然成立。

台北市立聯合醫院中興院區精神科兼任主治醫師詹佳真說明，上述研究發現「個人疾病信念」是影響就醫動機的關鍵，這為臨床的應用提供了重要的介入方向，當大眾能正確連結身體症狀與大腦健康，提升健康知能並強化對治療效益的信念，將能大幅減少憂鬱症帶來的長期負擔。

她分享，受惠於網路資訊普及，年輕族群因接觸到的網路訊息較多，通常在發病一兩個月內，就會先透過網路篩檢量表初步覺察，進而主動就醫，因早期診斷，治療效果相對快速有效，而年長族群因疾病的認同較低，往往需反覆在各科門診檢查，後由他科醫師轉介至身心科，不僅阻礙治療且易惡化病程，導致需耗費更長的治療時間才能康復。

詹佳真建議，若民眾或家屬對就醫仍有疑慮或缺乏信心，第一步可先透過「憂鬱症篩檢量表」進行客觀檢測，並輔以衛教影片、文章資訊、病友團體或相關協會的諮詢專線，從建立初步認識開始，將身體不適與疾病觀念進行連結。詹佳真提醒，建立足夠的疾病認同、縮短猶豫期，才是打破就醫瓶頸並開啟康復程序的有效途徑。

董氏基金會心理衛生中心代理主任李麗亭表示，上述研究正代表推動初級預防的核心價值，若身邊親友陷入低潮卻未意識到嚴重性時，家屬可嘗試從觀察其生活上的改變，如睡眠、飲食或疲累感，作為話題切入點或是分享軟性的影音或圖文資訊，在不造成壓力的情況下引導其建立認知。