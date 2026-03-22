晚安小雞柬埔寨監禁2年「斷崖式衰老」　醫：恐出現類PTSD

▲網紅「晚安小雞」在柬埔寨服刑2年返台。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）在柬埔寨服刑2年，期滿返台時上銬畫面曝光，加上外貌衰老，引發討論。對此，精神科醫師指出，短期高壓環境確實會造成身心及外貌的「斷崖式老化」，還要留意的是，返台後可能出現類創傷後壓力障礙（PTSD）症狀。

晚安小雞因在柬埔寨拍片造假，被逮捕入獄服刑2年後，於本月19日晚間飛回台灣，落地後因通緝犯身分被帶回，在士林地檢署複訊後諭知限制住居，歷經一連串的風波後終於可以回家。

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不過由於先前在柬埔寨服刑2年，返台後的外貌明顯衰老，精神科醫師楊聰財表示，長時間處於高壓、睡眠不穩、營養不足以及人身安全受威脅的環境，確實會對人體產生明顯老化效應，長期心理壓力會導致皮質醇分泌持續升高，皮質醇過量會促進肌肉蛋白分解、抑制膠原蛋白生成，導致皮膚鬆弛、皺紋增加，也可能使頭髮脫落或變白。

心理學研究發現，極端壓力或創傷事件後，人的外貌會出現短期劇烈變化，常被稱為「壓力老化」或「斷崖式老化」。楊聰財說，原因多為身體內分泌（皮質醇、腎上腺素）長期高位、營養與睡眠缺乏，結合心理焦慮與恐懼，快速消耗身體能量，導致外貌、體重及精神狀態快速惡化。

另外，經歷監禁、隔離與不確定性，返家後容易出現類創傷後壓力障礙（PTSD）或急性壓力反應，常見症狀包括「情緒低落、易怒、焦慮、恐懼、睡眠障礙（入睡困難、夜驚、惡夢）、過度警覺或警戒，對聲音、光線或陌生人敏感、注意力不集中、記憶力下降」等。

值得留意的是，PTSD發作時間可能是「立即性反應」以及「延遲性發作」，部分人在脫離監禁後即出現急性焦慮與失眠，但也有可能在數週到數月後才出現，有些研究指出延遲半年甚至一年也可能出現，不過多數急性壓力反應若及時介入，3～6個月可見明顯改善。