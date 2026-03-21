一年長不到4公分要警覺　醫揭身高殺手：糖、手機都是

▲除了基因之外，生活習慣也會影響身高發展。（圖／達志示意圖）

文／好食課何瑄

現代許多家長都會十分關注孩子的生長發育，常常花費心思補充各種營養，但卻仍然發現孩子「長不高」。究竟除了基因遺傳外，還有哪些隱形問題在干擾孩子的身高發展？小兒科醫師蔡昕育將為家長們一一解析長高的關鍵及影響發育的地雷，提供家長們正確追蹤孩子的長高對策。

問題一⟫孩子各階段的身高成長標準為何？生長板何時會閉合？

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解析一⟫把握出生首年與青春期快速抽高期

蔡昕育醫師說明，嬰兒出生第一年是長最快的時期，一年平均可長25到30公分。進入青春期後會經歷快速抽高，男生每年約可長7到10公分，女生約6到8公分。

解析二⟫學齡期長不到4公分需警覺

在學齡期階段，孩子每年大約會穩定成長4到6公分。家長若發現孩子「一年長不到4公分」，就必須特別留意是否有生長遲緩的問題，建議提早就醫評估。

解析三⟫生長板閉合時間

身高的增長取決於骨頭的生長板何時閉合。女生的生長板通常在初經來潮後的1到2年內慢慢閉合（約落在14至15歲）；男生的生長板則約在16至17歲左右閉合。

問題二⟫基因遺傳決定身高？性早熟會影響身高嗎？

解析一⟫遺傳佔七成

基因遺傳對身高的影響約佔70%，後天因素（營養、運動、睡眠）佔30%。

可以透過目標身高公式來預估孩子大約的身高。：「(爸+媽身高)÷2」（男生加6.5公分，女生減6.5公分）。不過其實透過後天努力，身高仍有正負8公分的發展空間機會。

解析二⟫肥胖與環境荷爾蒙誘發性早熟，恐致生長板提早閉合

蔡昕育醫師特別提醒，營養過剩導致的「肥胖」，其脂肪細胞會分泌誘發性早熟的激素；此外，塑膠容器等環境荷爾蒙也會干擾內分泌。性早熟雖會讓孩子提早抽高，卻也會導致「骨齡提前、生長板提早關閉」，反而縮短了長高的時間，最終身高可能比較矮。

問題三⟫日常飲食與生活中有哪些「長不高」的隱形殺手？

解析一⟫精緻糖分是生長激素的超級剋星

攝取過多精緻糖分會讓血糖快速上升，促使胰島素大量分泌，這會抑制「生長激素」分泌長達2小時。若孩子天天大量攝取含糖食物或手搖飲，生長激素整天處於被壓抑狀態，絕對會影響長高。

解析二⟫睡前3C藍光干擾夜間生長激素分泌

除了飲食，睡前滑手機的「藍光」會降低睡眠品質，減少褪黑激素的分泌，進而嚴重影響夜間生長激素的正常分泌。

問題四⟫想幫助孩子長高，除了牛奶還能補充什麼？

解析一⟫優質蛋白質與全穀類

增加肌肉與身高必須依賴優質蛋白質，建議多攝取天然肉類、魚類，少吃熱狗、香腸等加工肉品。此外，將精緻澱粉替換成天然「全穀類」，能穩定胰島素分泌，避免生長激素被不當抑制。

解析二⟫維生素D3與微量元素「鋅」不可少

喝牛奶補鈣之餘，還需要充足的維生素D3幫助身體吸收。由於台灣日照條件難以自然合成足量D3，醫師建議可額外補充營養品。若孩子偏挑食、食慾不佳，也可考慮在醫師建議下補充能幫助細胞分裂與蛋白質合成的微量「鋅」。

問題五⟫生長板快閉合前還有機會衝刺嗎？

解析一⟫多做垂直跳躍運動

在生長板即將閉合的階段（如14至17歲），除了飲食控制，建議多打籃球、跳繩等「垂直跳躍」的運動來衝刺身高。

解析二⟫必要時尋求醫療介入

若透過檢查發現孩子骨齡嚴重超前，或青春期過早來臨，在專業醫師評估下可考慮透過醫療介入（如注射GnRH類似物）暫時阻斷荷爾蒙，讓青春期與初經延後，為尚未閉合的生長板爭取更多長高的時間。

結尾⟫

孩子的成長只有一次，盲目購買營養品不如先從建立良好的生活型態做起。家長們可以透過本篇蔡昕育醫師的深入解析，幫助孩子們避開高度糖分、引起肥胖的飲食與3C藍光，為孩子在生長黃金期打下良好基礎，健康自信地長大！