春分常見「4大身心不適」　醫推按2穴位、1茶飲助緩解

▲太衝穴。（圖／馬光中醫提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

近期時序進入二十四節氣的「春分」，中醫師指出，氣候由初春的寒濕轉向溫熱，如果人體無法適應這種陰陽交替的節奏，體內的小宇宙就會「鬧情緒」，導致各種身心不適，常見「春困與嗜睡、過敏性疾患、情緒波動、消化道問題」，建議可以多按「太衝穴」、「足三里穴」和做伸展運動。

春分太陽直射赤道，南北兩半球晝夜平分，在中醫理論中，「平衡」是健康的最高境界。中醫師邱品傑表示，此時自然界的「木」氣（肝氣）最為旺盛，萬物生發，但這也是一個轉折點，春分常見「春困」遇上「肝火」，這時間診間最常遇到患者表示自己明明睡很久卻還是好累或是皮膚又紅又癢，脾氣也變得暴躁。

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邱品傑分享，門診有一名35歲的上班族王小姐，每到春分前後就會感到胸悶、胃脹氣，且睡眠品質極差，常在凌晨三點驚醒，觀察其舌象，舌邊紅、苔薄黃，這是典型的「肝氣鬱結，橫逆犯胃」，由於春季肝氣升發過旺，若情緒壓力排解不掉，這股「氣」就會去欺負負責消化的脾胃，導致消化不良與情緒波動。

春分時節常見的不適症狀包括「春困與嗜睡」，體內陽氣升發不足，濕氣困脾；「過敏性疾患」如過敏性鼻炎、濕疹或蕁麻疹；「情緒波動」如易怒、焦慮或莫名憂鬱；「消化道問題」如胃酸逆流、脹氣或腹瀉。

▲足三里穴。

邱品傑建議，春分可自製「玫瑰薄荷疏肝茶」針對這時節易有的情緒焦慮與眼睛乾澀，這道茶飲是最佳的平衡劑，材料取「乾燥玫瑰花5朵、薄荷葉3克、枸杞5克、紅棗2顆（去核）」，將材料置於杯中，以500ml熱水沖泡，悶蓋10分鐘後即可飲用，玫瑰花有助疏肝理氣，薄荷清熱散風，枸杞明目養肝，能幫助身體「解壓縮」，緩解春分常見的緊繃感。

除了飲食與藥物，春分養生更強調「動」與「壓」。建議可按壓「太衝」與「足三里」兩大穴道以及做伸展運動，幫助拉開肝膽經，在早晨起床後，可以嘗試側身拉筋，將雙手向上舉起後向左右兩側緩慢彎曲，感受肋骨兩側（肝膽經循行處）的伸展。這能幫助氣血在體內運行順暢，揮別春困。

邱品傑提醒，若感覺筋骨僵硬，可用「艾葉、紅花」各15克煮水泡腳，水溫維持在40°C左右，這不僅能驅散初春殘餘的寒濕，還能引火歸元，幫助入睡，另外日常也不要吃過於辛辣的食物以免助長肝火，也不過度貪涼以免損傷陽氣。