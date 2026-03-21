全台血庫拉警報「台中O型只剩2.9天」　清明連假恐影響捐血

▲血液基金會呼籲，民眾要挽袖捐熱血。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

全台血庫吃緊！台灣血液基金會指出，截至今日上午，全台血液庫存量為6.2天，已處在偏低狀態，台中O型更只剩2.9天，接下來是清明連假，民眾出遊多，可能影響捐血狀況，呼籲民眾有空一起挽袖捐熱血。

根據台灣血液基金會統計，截至今日上午7時30分，全台血液庫存量為6.2天偏低，其中A型、O型分別只剩下6.2天、4.6天，都處在偏低狀況，B型、AB型目前尚在正常庫存量範圍，分別是8.4天和9.1天。

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進一步以分區統計，目前台北中心庫存平均6.6天、新竹中心8.1天、高雄中心5.9天，但台中捐血中心則是4.7天，庫存狀態最低，其中O型只剩2.9天，處於急缺狀態。

血液基金會公關處處長王萱慧受訪時表示，全台每日各型血液平均用血量大約要7000袋，其中O型血每日要有約3000袋，才能維持基本醫療量能，而A型、O型存量原本就偏低，雖可透過全國互助調撥，但現在各地庫存普遍偏低的情況下，調度空間是有限的，所以還是以各中心優先維持基本安全存量為主。

她也提醒，接下來是清明連假，連假前後都是血庫比較常見的吃緊時期，除民眾出遊影響捐血外，部分人返國後也需暫緩捐血，所以也特別呼籲民眾把握連假前時間踴躍捐血。