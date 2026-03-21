視野中央有團黑影　醫揭「黃斑部病變」3警訊：直線變歪快就醫

▲老年性黃斑部病變是銀髮族視力退化的主要原因之一。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

老年性黃斑部病變是銀髮族視力退化的主要原因之一，許多患者形容，看東西時視野中央彷彿被一團黑影遮住，閱讀、辨識人臉甚至行走都變得困難。對此，醫師指出，目前臨床上可做「偏心訓練」，透過視覺復健技巧，教導眼睛善用剩餘視力，另也提醒若出現「直線看起來變歪、視野中央模糊、色彩變暗或對比下降」等情形，應儘速至眼科門診檢查。

台北市立聯合醫院副總院長、眼科醫師蔡景耀指出，藥物治療與視覺復健並行是關鍵，目前針對濕性黃斑部病變，主流是以眼內注射抗血管新生藥物來抑制滲漏，但許多患者在病情穩定後，仍因中心視網膜受損而感到閱讀困難。

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中興院區眼科主任蔡宜倫進一步說明，偏心訓練的核心概念，是教導眼睛「繞道而行」活用視網膜剩餘功能，並非恢復受損的細胞，而是透過專業引導，訓練患者找到視網膜上的「首選視網膜位置」(PRL)，就像是當馬路中心塌陷時，要學會走旁邊的便道。

蔡宜倫說明，此方式是透過時鐘法訓練，患者練習微調視線角度（例如改看3點鐘或9點鐘方向），利用周邊較健康的視網膜細胞來捕捉影像，有助於改善閱讀、辨識人臉、看清路標等日常生活需求，進而提升外出安全感與社交互動能力，但偏心訓練初期需高度專注，建議在專業醫護指導下進行，並根據每位患者的暗點位置客製化訓練方案。

蔡景耀提醒，若民眾出現「直線看起來變歪、視野中央模糊、色彩變暗或對比下降」等情形，應儘速至眼科門診檢查，透過早期發現、及早治療，並配合視覺復健訓練，即使罹患黃斑部病變，仍有機會維持閱讀、行走與社交能力。