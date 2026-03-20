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醫揭37歲姪女「接種AZ後漸凍症逝」　疾管署：可能是時間上巧合

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▲新冠AZ疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

精神科醫師王浩威今（20）日於臉書發出長文透露其37歲姪女3月12日辭世，文中提及其生前罹患漸凍症（ALS），發病時間是在接種2劑AZ疫苗之後，引發外界關注。疾病管制署今日說明，根據國際間疫苗不良反應通報系統資料，皆未發現 AZ 疫苗與漸凍症發生率增加有任何關聯，也從未列為疫苗副作用，就已知科學證據上，打AZ疫苗後發生漸凍症最可能是時間上的巧合。

王浩威文中提及，姪女於2021年7月與11月接種兩劑AZ疫苗後，於同年底開始出現肌肉不自主顫動、行動遲緩等異常情形，後續經多家醫院神經內科診斷，確認為漸凍症。

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疾管署副署長林明誠表示，新冠疫苗大規模施打以來，世界衛生組織（WHO）、歐盟藥品管理局（EMA）、美國疾病管制與預防中心（CDC）等機構都建立嚴密的疫苗不良反應通報系統。AZ 疫苗已被證實的罕見嚴重不良反應包括血栓併血小板低下症候群（VITT）或格林-巴利症候群 GBS（一種急性周邊神經病變）。

林明誠指出，根據上述監測，未發現 AZ 疫苗與 漸凍症（ALS ）發生率增加有任何關聯，也從未將 ALS 列為疫苗的副作用。因此，就已知的科學證據上，打AZ疫苗後發生漸凍症最可能是時間上的巧合，還沒有科學證據能支持有因果關係。

林明誠也補充，衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）目前並未接獲此案申請疫苗接種救濟。

根據疾管署資料，國內自2022年9月起已經不再提供AZ新冠疫苗，主要是考量新冠病毒後續變異株演變，導致AZ疫苗預防效果遞減；現階段國內公費新冠疫苗為Moderna LP.8.1及Novavax JN.1兩種。

▲▼疾病管制署外觀，疾管署。（圖／記者洪巧藍攝）

▲針對AZ疫苗與漸凍症（ALS）疑慮提出說明，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

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關鍵字： AZ疫苗 漸凍症 疾管署 疫苗副作用 疫苗安全

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