孕婦「怕胖少吃」恐害胎兒體重低　醫：母體併發症風險也增

▲懷孕後若體重增加不足，可能會影響胎兒成長。（示意圖／達志影像）

記者邱俊吉／台北報導

不少女性懷孕後怕胖太多，會刻意少吃，但國內分析近2萬組母嬰資料發現，媽媽若增重不夠，寶寶出生體重恐偏低，胎兒體型也可能太小，但過度發福，則子癲前症、巨大兒（高出生體重）與胎兒過大等風險均升高；專家說，女性應依孕前BMI、給醫師評估理想的體重增減，不宜採「一體適用」的建議。

此研究由國衛院國家環境醫學研究所特聘教授陳保中與團隊進行，他說，研究分析國健署2005年建立的出生世代資料，以1萬8970組足月單胎母嬰為對象，依孕前BMI分為體重過輕（BMI<18.5）、正常（BMI介於18.5~23.9）、過重（BMI介於24~26.9）及肥胖（BMI≥27）4組，並評估孕期體重增幅會否影響胎兒出生體重偏低或偏高、胎兒過小或過大、妊娠糖尿病、妊娠高血壓及子癲前症等併發症。

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增重不足或過多風險並存

結果顯示，不論孕前BMI在哪個組別，孕期體重增加皆與新生兒出生體重呈正相關；若孕期增重不足，將提高新生兒低出生體重、胎兒過小及部分母體併發症的機率；孕期增重過多，則會提高新生兒發生巨大兒、胎兒過大，與孕婦發生妊娠糖尿病、妊娠高血壓及子癲前症的風險。

值得注意的是，以往研究顯示孕前過重及肥胖的女性，發生母體併發症風險較高，但此研究發現，不同BMI組別對孕期增重的「敏感度」不同，孕前過輕及正常體重者，在孕期增重過少或過多時，風險變化幅度較顯著，但在過重及肥胖族群，併發症如妊娠糖尿病、妊娠高血壓，因基礎風險較高，在一定範圍內的增重，對於風險的影響反而較不明顯。

▲國衛院研究發現懷孕期間的體重變化，與母嬰健康息息相關。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

針對研究成果，陳保中說，台灣女性懷孕常傾向避免「胖太多」，或想盡量壓低體重，但根據研究，孕期適度的體重增加對母嬰都有保護作用，而現行常以增重10至14公斤作為參考，其實未能反映不同族群的差異。

陳保中指出，台灣目前孕婦手冊多採用美國建議的孕期增重，但兩國在肥胖的BMI定義不一致，美國以BMI 30為肥胖標準，台灣則為BMI 27，若直接套用美國建議，體位分類、增重建議恐有落差。

推動分層、個別化管理

另陳保中認為，孕期體重管理應朝個別化、精準化發展，除依BMI分層外，宜結合營養及生活型態評估；此外，由於產檢時間有限，可加強營養師介入，提供更細緻的飲食與體重管理建議，以降低增重過度或不足的風險。

陳保中並強調，體重管理應提前至備孕階段進行，體重過重應先適度減重，過輕則應適度增重，不宜一味追求瘦身；透過孕前建立適當體位，將更有助於提升母嬰健康。