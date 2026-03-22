搭雲霄飛車腦出血！醫示警「5類人」最危險　血管恐被扯斷

▲日前有男子搭完雲霄飛車後頭痛3個月，就醫檢查發現顱內出血。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／採訪報導

追求感官刺激要量力而為！一名40歲男子日前在挑戰雲霄飛車後，竟頭痛長達3個月，就醫檢查驚見是顱內出血。對此，三軍總醫院神經外科醫師廖祥智示警，雲霄飛車在高速衝刺與停煞間會產生巨大的加減速度，對於血管脆弱或腦部萎縮的族群而言，腦內橋靜脈恐像「繃緊的橡皮筋」般硬生生被扯斷，嚴重者甚至會引發中風或致命危機。

為何搭雲霄飛車會造成腦出血？廖祥智醫師接受《ETtoday健康雲》採訪時分析，大腦懸浮在腦脊髓液中，而「橋靜脈」負責連接腦與硬腦膜。當雲霄飛車劇烈晃動時，容易扯斷這條連結，導致血液緩慢滲出，形成「硬腦膜下出血」。此外，刺激的設施會誘發心跳血壓飆升，大幅提高「高血壓性腦出血」及「動脈瘤破裂」的風險。

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年紀越大風險越高。廖祥智指出，隨著年齡增長，腦部會逐漸萎縮，導致腦組織與硬腦膜間隙變大，橋靜脈被拉得更長、更緊，「就像繃緊的橡皮筋，更容易因晃動而斷裂。」加上長輩血管硬化脆弱，破裂風險高於年輕人。

廖祥智點名遊樂設施的「拒絕往來戶」，有以下狀況的族群應盡量避免乘坐高衝擊設施：

1. 長期服用活血藥物：如服用阿斯匹靈、保栓通或抗凝血劑的人，一旦微小出血較難自發止血。

2. 高齡及慢性酒精濫用者：兩者皆會導致腦萎縮，增加血管受損風險。

3. 曾有腦血管病史：如腦動脈瘤、動靜脈畸形或近期動過腦手術者。

4. 未控制的高血壓患者：瞬間壓力激增可能誘發血管破裂。

5. 洗腎或肝硬化病友：凝血功能與自主神經調節心跳血壓的能力較差。

不只腦出血！高速衝擊還有「隱形危機」

除了大腦受災，三軍總醫院神經內科醫師劉懿提醒，劇烈甩動還可能造成「頸動脈/椎動脈剝離」，導致血管內層撕裂引發缺血性中風，提醒民眾若在乘坐設施結束後出現「單側枕頸部疼痛」合併「麻木無力、口齒不清」應立即就醫。

此外，頸部在極速下產生的「揮鞭性損傷」會造成神經與肌肉韌帶受傷；強大G力也可能使高度近視者面臨「視網膜剝離」的風險；強烈情緒起伏更可能誘發心律不整或心肌梗塞，不可不慎。

慢性vs.急性腦出血 症狀怎麼分？

劉懿解釋，慢性出血（如橋靜脈滲血）症狀是漸進的，患者可能出現鈍痛、性格改變、記憶力減退或步態不穩，常被誤認為失智而忽略。急性出血（如高血壓性或動脈瘤破裂）則會突發半邊偏癱、劇烈頭痛、嘔吐甚至叫不醒，必須搶秒救命。

▼慢性腦出血與急性腦出血特性。（AI協作圖／記者李佳蓉製作，經編輯審核）

日常生活的「頭部晃動」雷區

劉懿直言，除了雲霄飛車，凡是會產生大幅度加減速或劇烈晃動的行為都有風險，包括極限運動：跳傘、高空彈跳或滑雪摔到頭；甩頭運動：音樂祭常見的甩頭，國外曾有案例因此導致出血；不當按摩：應避開喉結兩側脈搏處及後頸血管，避免剪力過大的扭轉動作；劇烈咳嗽或用力：長期便秘用力或劇咳，對血管脆弱者也是威脅；接觸性運動：進行橄欖球、拳擊等運動，即便當下沒有昏迷，微小出血經數週至數月不斷滲漏，也可能演變為慢性血塊。

兩位醫師共同呼籲，現代人的血管可能要用上一百多年，平時應控制三高、補足水分、戒菸並規律運動，保持血管彈性，才有機會跟孫子一起太空之旅。