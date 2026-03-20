中醫用超音波「科技把脈」62人完訓　衛福部：待達成共識後定指引

▲中醫師希望可以使用超音波協助診斷，衛福部表示還需討論共識，資料照 。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中醫師公會全聯會表示，超音波導入中醫「科技把脈」可望提升安全與精準度，目前已經有62名中醫師完成超音波醫學會訓練取得合格證書，未來希望優先應用於傷科治療，例如針灸的進針深度等。衛福部中醫藥司表示，相關細節仍待中醫與西醫相關團體達成共識，衛福部則會協助訂定治療指引，但目前尚無時程表。

中醫師公會全聯會盼推動中醫師使用超音波作為看診輔助，理事長蘇守毅受訪表示，過去中醫多仰賴把脈與經驗判斷，隨著醫療科技進步，導入影像工具有助提升診斷的客觀性與精準度，等於多一個診斷的利器。

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蘇守毅指出，超音波在西醫使用相當廣泛，至於中醫方面會希望從「傷科」優先做起，他舉例，針灸、小針刀等「進針」，也就是扎針可以到多深，特別是背部的肌肉層比較薄，如果又是很瘦的病人要特別注意，超音波可以作為一個指引、協助判斷；後續也可以逐步推動中醫使用超音波用於婦科、肝膽等不同領域診斷。

相關人力方面，蘇守毅說，自前年起推動相關課程，已經有近200名中醫師參與訓練，目前有62人通過考試取得證書並加入超音波醫學會。但他也坦言，西醫醫師公會全聯會對中醫使用超音波技術範疇仍有疑慮，各界正密切溝通中。

衛福部中醫藥司司長蘇奕彰表示，中醫師使用超音波的應用範疇等細節，仍需由中醫師公會與西醫、超音波學會等相關團體共同討論達成共識，衛福部再介入協助，經會議討論訂出中醫使用超音波的訓練時數與治療指引，目前尚無確切的政策實施時程表。

至於已經完成超音波訓練的中醫，蘇奕彰表示，因相關制度與規範尚未定案，暫時仍無法在診所實際使用。