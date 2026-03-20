女「弱陽性乳癌」靠ADC新藥救命　醫：應擴大健保給付範圍

▲乳癌是女性健康大殺手，最新的ADC藥物可望救活更多病友。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

74歲的小君（化名）發現乳房硬塊，卻因恐懼延誤就醫，直到腫瘤潰爛，甚至失聲才求診，原以為病情已無轉機，經醫療團隊檢測屬HER2弱陽性乳癌，接受ADC藥物治療約半年，右胸腫瘤明顯改善，也重獲嗓音；醫師說，乳癌分類不再只有HER2陽性、陰性二分法，已走向精細化，及早診斷並對應治療是救命關鍵。

台灣癌症基金會、乳房醫學會、乳癌病友協會今共同舉辦乳癌衛教記者會，提醒乳癌患者不要逃避，有疑似症狀應及早就醫並配合治療，精準新藥有機會為病情帶來轉機。與會的乳癌專家、台北榮民總醫院副院長曾令民說，前端篩檢可減少晚期個案，但對於復發或轉移性乳癌患者，仍需仰賴與國際無差異接軌的治療策略，才能讓病人活得更久且維持生活品質。

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台灣乳房醫學會理事長陳芳銘則說，過去依HER2受體表現僅分為陽性與陰性，如今已細分出HER2弱陽性族群，這類患者以往多被歸類為陰性，實際上仍具有治療機會，透過更精細的病理判讀，即可避免病友錯失精準治療時機。

治療突破關鍵來自新一代抗體藥物複合體（ADC）。對此，與會的台大醫院乳房醫學中心主任黃俊升說明，晚期腫瘤具有異質性，同一腫瘤內癌細胞HER2表現量不同，而ADC具「旁觀者效應」，可突破過去標靶治療限制，在HER2表現量較低族群仍可發揮效果，有助延緩惡化並延長存活，也減少反覆換藥帶來的身心壓力。

然而，目前健保給付仍設有條件限制。小君因符合ER、PR陰性且HER2弱陽性而受惠，但同屬HER2弱陽性、卻為荷爾蒙陽性族群，則尚未納入給付範圍，病友恐面臨僅能選擇療效較差治療，或承擔高額費用的困境。

乳癌病友協會強調，國際已將HER2弱陽性納入重要治療族群，若給付條件未能即時跟進，等同在用藥路上增加門檻，形成「看得到卻用不到」的落差

對於治療願景，與會醫師共同呼籲，應持續與國際指引接軌，完善精準治療政策，讓更多病友能及時獲得適切治療，真正落實健康平權。

▲多個民間團體今舉辦衛教記者會分享乳癌藥物進展。（圖／記者邱俊吉攝）