小孩帶得有品質「至少3樣東西」要到位！心理師：敢生真的respect

▲養孩子著實不容易，每天為了孩子操心奔波的家長們辛苦了。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／臨床心理師蔡百祥

我不知道台灣有多少人，每天跟我一樣覺得快被生活搞死了。身為（兒童心理師？）的我，每次想到父母要把一個孩子從那麼小拉拔到長大，中間要付出的金錢、心血、時間、健康，那個成本真的是壯觀到嚇人。

孩子小時候還好，頂多是生理上的累（而且那個時候你身體還健康一點）。真正難的是孩子進入青少年，開始有自己的獨立想法，意見一大堆，爭取各種權利，偏偏自我控制的大腦皮質還沒長好，情緒說來就來，脾氣陰晴不定。很多家長這時候都特別心累，明明（自己覺得自己）已經很開明了，小孩卻好像得寸進尺，或者開始跟同儕攀比，抱怨為什麼別人有自己沒有。

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這幾年接觸不少家長，聽他們講這些事，慢慢歸納出一個感覺：要把小孩帶得有品質，至少需要三樣東西同時到位。

第一樣是生活的餘裕。

不是單純有錢而已，而是一種「就算今天出點狀況也還ok啦」的安全感。可能是家裡有幫手，可能是經濟上不那麼吃緊，也可能是你自己心理狀態還算穩定，不會因為小孩一個小事就爆炸。這種餘裕讓你在面對孩子耍賴的時候，還有空間呼吸。

但現在要讓生活有餘裕真的很難。房價漲成那樣，揹房貸的每個月薪水去掉一大半，沒揹房貸的租金也要好幾萬。工時又長，下班回到家都快八點，如果看到小孩作業還沒寫、碗還沒洗，理智線瞬間斷掉也是很可以理解。很多家長不是不想當溫和堅定的父母，是真的沒有那個力氣。

第二樣是自己的健康。

這點過四十歲會特別有感。以前熬夜陪孩子隔天還能上班，現在光是蹲下來撿東西就容易閃到腰，更別說健康檢查報告上的各種問題（我已經開始老花與吃至少兩個問題的慢性病的藥了！我也才42。）孩子精力正旺盛，你卻開始感受到體力往下掉，這種落差有時候比觀念不合更難調整。

說起來健康啊，在台灣的職場文化裡常常是被犧牲的第一順位。加班加到沒時間運動，壓力大到睡不好，吃東西只能隨便買外送。等到發現身體出狀況的時候，往往已經累積了一堆問題。然後你還是得繼續咬緊牙根，因為小孩還在等你去照顧、作業還在等你去檢查。

第三樣是夫妻或伴侶關係。

也不用是那種愛得死去活來的那種，而是至少能當並肩作戰的合夥人。你們可以不同想法，可以吵架，但在關鍵時刻能輪流上場，一個撐不住的時候另一個能接手。不用多貼心多浪漫，只要不是扯後腿、不是「你怎麼教小孩」的指責大賽，就已經贏過很多人。

但現實是，這種最基本的合夥關係也很難維持。兩個人都在外面累了一天，回到家只想滑手機放空，誰也不想先開口說話。好不容易有點力氣講話，講的通常是「小孩明天要帶什麼」「水電費繳了沒」，而不是「你今天還好嗎」。

更麻煩的是，有時候連這僅存的力氣，還得拿去應付上一代。長輩對怎麼帶小孩有很多意見，動不動就說「我們以前都怎樣怎樣」，你聽了不爽但又不(太)能頂嘴，最後只能夫妻兩個人自己吞下去（或是互相傷害）。

其實很少人能真的跟上一代好好講話，不是不孝順，是那個時代的教養觀念跟現在差太多，巨大的社會變遷讓很多事情根本講不通。父母夾在上一代與下一代的中間，常常兩面不是人，而這種夾殺的壓力，最後還是回到伴侶關係裡，變成兩個人之間新的磨損。

搞定其中一項已經很不容易了，更何況生活的餘裕、自己的健康、夫妻或伴侶關係，這三樣東西幾乎不可能同時擁有。

如果你拼命賺錢維持家計，試著用金錢來讓生活有餘裕，那賠掉的可能是自己的健康，或是夫妻關係，兩個人連好好講話的時間都沒有。如果你很照顧身體，規律運動準時睡覺，那可能犧牲的是陪小孩的時間，家裡常常一團亂，另一半一個人弄到快瘋掉。如果你有小孩後還跟另一半感情不錯，兩個人能偶爾坐下來好好說話，那通常是你們已經在某種程度上放棄了其他東西，或者已經是人生勝利組了。

那些網路上看起來很完美的家庭，好像爸爸溫和堅定、媽媽從容優雅、小孩乖巧聽話，說真的我不知道他們怎麼辦到的。可能他們家底夠厚，可能有強大的後援系統，也可能只是他們沒有把自己最慘的那面上傳。

我看見的真實版本比較像是：今天沒吼小孩已經很好了，今天有好好吃飯已經很好了，今天跟另一半沒有因為教養問題互相不爽的冷戰已經很好了。

有時候在諮商室裡聽家長講這些，我會想，這其實不只是教養的問題，而是整個社會結構本來就是這樣。高經濟負擔吃掉你的選擇權，高工時吃掉你的體力，和上一代之間無解的觀念落差又經常讓你心累。

但也不只是這樣，還有那些說不清楚的：你開始發現自己的父母老了、病了，甚至離開了；你看著孩子一天天長大，同時也看著自己一天天老去；你會在半夜醒來，突然想到人生好像就這樣過了一半，好多事情沒來得及做，好多遺憾也不知道跟誰說。這些東西不會直接出現在意識層面，但它們一直都在，壓在你的潛意識，讓你更容易累，更容易煩，更容易在某個小孩回嘴的瞬間突然爆炸。

你不可能什麼都要，也不可能什麼都顧好。孩子會在你最累的時候精力旺盛，會在你趕時間的時候故意拖拖拉拉，會在你已經忍耐到極限的時候繼續挑戰底線。這不是你做得不好，是生命本來就長這樣。

所以每次聽到家長說「我不知道這樣對不對」、「我是不是太嚴格了」、「別人家小孩好像都不會這樣」，我心裡都會想，你會在這些問題上掙扎，會想確認自己有沒有做錯，本身就代表你很認真在看待這件事。那些隨便養的家長，根本不會花力氣想這些。養小孩真的好難啊，我們都是在資源短缺的情況下，做出當下最好的選擇，想辦法把日子過下去而已。

你今天也覺得累、覺得煩、覺得快要key笑，我想說的是，這樣很正常。你今天沒斷線，很好；你今天斷線了但後來有好好講話，也很好；你今天真的撐不下去讓另一半接手，那也很好。

辛苦了。真的。為每個敢生孩子的家長都獻上我最高的Respect！

本文經授權轉自：粉專【蔡百祥臨床心理師】