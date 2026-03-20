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4症狀恐是偏頭痛　食藥署：咖啡因、起司可能誘發

頭痛。（圖／達志示意圖）

▲偏頭痛發作時，可先依指示使用止痛藥。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

許多人有頭痛問題，但疼痛若常集中在單側，且隨脈搏跳動加劇，有時伴隨噁心、畏光等症狀，那就不是一般疼痛，可能是偏頭痛；專家說，偏頭痛發作時，可先依指示使用止痛藥，若效果不佳或發作頻繁應就醫，日常生活則應減少酒精、咖啡因及起司等可能誘發症狀的食物，有助降低發作風險。

食藥署指出，偏頭痛不是一般頭痛，症狀可能持續數小時至數天，部分患者還會出現嘔吐、對聲音刺激敏感或視覺異常等神經症狀，恐明顯影響患者生活。

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對於偏頭痛的治療，主要分為急性期緩解及預防性治療2策略。急性發作時，可先使用乙醯胺酚或非類固醇消炎止痛藥等常見止痛藥，對於部分患者可產生一定緩解效果；若效果不足，就醫後，醫師可評估使用血清素受體致效劑、麥角鹼類藥物控制疼痛。

針對反覆發作的個案，醫師可能會考慮開立預防性藥物，例如乙型受體阻斷劑或抗癲癇藥物，以降低發作頻率；另有降鈣素基因相關胜肽抑制劑，可作為部分患者的進階預防選項，這通常在其他預防藥物效果不佳或不適用時才使用。

食藥署強調，前述藥物可能涉及禁忌症及藥品交互作用，須由醫師依個人狀況評估使用，避免自行用藥造成風險；若偏頭痛發作頻繁或症狀加劇，應及早就醫調整治療策略。

除了藥物治療外，生活型態管理同樣重要，包括維持均衡飲食、避免酒精、咖啡因及富含酪胺酸食物如紅酒、起司，並搭配適度運動及充足睡眠，養成規律生活型態，有助改善生活品質。

恩光〈失戀無罪〉才開口　陸星材：又沒叫你唱！

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