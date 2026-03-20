歐盟評估「英國流腦群聚非社區傳播」　疾管署暫不發旅遊警示

▲疾病管制署說明英國流腦疫情評估，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

英國肯特郡（Kent）爆發流行性腦脊髓膜炎群聚，根據歐盟疾病預防暨控制中心（ECDC）最新評估，此事件對歐盟一般民眾的公共衛生風險很低（very low），因為此群聚非社區傳播，個案集中在特定時段與場域。我疾病管制署今（20）日表示，將持續監測，暫時不會發旅遊警示。

外電報導指出，英格蘭東南部肯特郡（Kent）爆發流行性腦脊髓膜炎群聚案，相關病例已增至20起，還有2人病歿。疾病管制署副署長林明誠今日說明最新ECDC評估結果，對歐盟地區一般民眾的公共衛生風險為「很低(very low)」，原因是此群聚並非社區傳播，現有確診個案主要係特定時段暴露於坎特伯雷(Canterbury)的夜店，另一曝露點為Kent大學。

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ECDC建議若歐盟地區出現與該感染事件相關的病例，應立即追蹤密切接觸者並給予醫療處置，ECDC也會與英國及歐盟國家保持聯繫和監測。美國CDC對英國這起群聚，亦沒有提升旅遊警示。林明誠表示，基於歐盟、美國對英國KENT腦炎群聚的觀察和應處，疾管署也將持續監測，暫時不會發旅遊警示。

疾管署也呼籲，醫師看診需詢問旅遊史、接觸史等TOCC，加強對境外移入傳染病警覺和通報，民眾旅外時避免在人多密閉空間逗留，自國外返國後兩週內也要自我健康監測，如有身體不適切莫輕忽，儘快就醫並主動告知旅遊史，大家一起降低境外移入傳染病對社區的風險。

根據疾管署資料，流行性腦脊髓膜炎是由腦膜炎雙球菌所引起的急性傳染病，好發於冬春兩季（每年11月至隔年3月），可以透過直接接觸患者的喉嚨和鼻腔分泌物，或是吸入患者咳嗽和打噴嚏而產生的飛沫而感染，潛伏期2到10天。

疾管署指出，流腦症狀有發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、出血性皮疹、粉紅斑及精神學症狀（如精神錯亂）、昏迷、抽搐等，需要及時給予抗生素治療，致死率約10%至15%。

林明誠表示，該疾病須透過親密或長時間接觸方可有效傳播，健康者可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，其中僅少數帶菌者會發展成侵襲性疾病。

林明誠也建議，如果要去撒哈拉沙漠以南橫跨非洲中部的「非洲流腦帶」地區，及中東參加朝覲活動者，先到旅遊醫學門診評估接種流腦疫苗；接種後約7至10天可產生保護力，保護力可維持5年。如持續暴露於高風險環境，可考慮每5年追加接種一劑疫苗。