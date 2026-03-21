愛愛「3種姿勢」不要做！　醫警告：沒對準一坐就骨折

▲女上位、反向牛仔式及火車便當體位，泌尿科醫師苦勸「盡量不要做」！（示意圖／免費圖庫pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

想要與另一半翻雲覆雨、享受激情，若挑戰高難度體位千萬要小心！泌尿科醫師陳昭安近日在粉專分享衛教影片，點名有「3種性愛姿勢」盡量不要做，嚴重者恐導致陰莖骨折，甚至摔傷送醫、痛不欲生。

開業泌尿科診所院長陳昭安在衛教影片中首先點名「女上位」及其變形「反向牛仔式」，直言這類姿勢最怕造成陰莖骨折。他解釋，在親密過程中，有時會因為沒對準洞口，當男方完全抽出、女方又順著體重直接坐下去時，一旦偏離軌道，脆弱的「寶貝」就可能硬生生斷裂。

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為了避免悲劇發生，陳昭安建議，男方要負責固定好軌道，避免發生「火車沒進山洞、撞到山壁」的窘境。此外，他也提供避險技巧，指出女上位不一定要採取危險的上下律動，改用前後或是旋轉的方式，能有效降低對不準的風險。

除了陰莖骨折，更危險的動作還有俗稱「火車便當」的抱起式。陳昭安強調，這招必須量力而為，「你要真的舉得起來！」他示警，若環境地板濕滑，兩人的體重加總，加上衝擊力道往地面撞擊，極可能造成嚴重摔傷，引發腰椎骨折的風險。

此外，陳昭安也提醒，要評估雙方體型差異，若另一半的體重比自己重太多，這類「小孩騎大車」的情況，在缺乏默契與練習下，非常容易造成傷害。