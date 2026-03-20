抖腳可以護血管　醫揭「3小時實測結果」：兩條腿不同命運

▲研究發現，抖腳有助於保護心血管。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

從小到大，你是否常被長輩碎念：「坐好，不要一直抖腳，很沒禮貌！」這項被視為禁忌的動作，如今在醫學眼中竟然成了「救命運動」。復健科醫師王思恒引述國外研究指出，科學其實是站在抖腳這一邊的，透過簡單的腳跟輕輕踏地，不僅能拯救下肢循環，甚至能讓血管功能不退反進，翻轉動脈硬化的早期訊號。

復健科醫師王思恒在粉專「一分鐘健身教室」分享一項2016年發表的有趣實驗，研究人員找來11位健康的年輕人，要求他們整整久坐3小時。特別的是，實驗設計讓受試者的兩條腿接受「不同命運」：其中一條腿必須規律抖腳（每次抖1分鐘、休息4分鐘，頻率約每分鐘248下），另一條腿則全程靜止不動，作為對照。

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實驗結果令人大吃一驚！王思恒表示，研究者利用超音波測量評估血管內皮功能的標準指標「血流介導擴張」（FMD），數值越高代表血管功能越好，下降則是動脈硬化早期病變的信號。實測結果發現，靜止的腿在3小時後，11位受試者的FMD全數下降，從4.5%掉到1.6%；而持續抖腳的腿：FMD竟從3.7%上升到6.6%，血管功能不但沒退化，反而變進步了。

「同一個人，同樣的坐姿，差別只在一條腿有沒有在動。」王思恒指出，坐著時腿部肌肉幾乎不收縮，會導致血流顯著下降，流過血管壁的「剪切應力」（shear stress）也隨之降低，這正是內皮細胞功能惡化、動脈硬化起始的關鍵機制。

王思恒進一步解釋，抖腳雖然幅度小，卻能帶動腿部肌肉輕微收縮，讓血流速度在瞬間大幅拉高。研究數據顯示，抖動瞬間的剪切應力可從靜止的33.7飆升至222.7，「這個短暫但反覆出現的血流脈衝，讓內皮細胞持續得到機械性刺激，維持正常運作。」此外，實驗還發現，靜止腿的腳踝在3小時後會明顯腫脹約2.6%，而抖腳腿的腳踝幾乎沒變化。

不過，王思恒也坦言該研究有其限制，包括受試者人數較少且皆為健康年輕人，是否能推論至心血管疾病或糖尿病族群，以及長期效益如何，仍待更多研究證實。

「久坐確實傷血管，但阻止這件事的門檻比多數人想像的低得多。」王思恒強調，下次若再被嫌棄抖腳沒禮貌，你可以理直氣壯地告訴對方：「我在保護我的血管。」他建議，久坐族不需要大費周章設鬧鐘站起來走動，只要在坐著時讓腳跟輕輕踏地，採取「每次抖1分鐘，休息4分鐘」的循環，就能幫助腿部血管功能維持在正常範圍。