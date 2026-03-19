減重「少吃多動」是錯的！減重醫師揭正確觀念

▲少吃多動未必等於健康瘦，醫師提醒能量不足會增加飢餓感，還可能流失肌肉，影響長期減脂效果。（圖／達志示意圖）



記者楊庭蒝／綜合報導

許多人在減重時直覺地選擇「少吃多動」，希望能快速看到體重下降，但減重醫師蕭捷健提醒，這樣的做法往往適得其反，容易讓身體誤以為正處於能量短缺的危機狀態，進而啟動保護機制，導致代謝下降、體重反彈。他建議，若目標是增肌減脂，應改變思維，讓飲食與活動量形成搭配，而非一味壓縮熱量又過度運動。

蕭捷健在臉書指出，當人同時吃得很少又大量運動，身體會承受「能量不足」與「高消耗」的雙重壓力，於是進入節能模式。首先，基礎代謝率可能被調低，使身體更努力節省能量；接著，與食慾相關的荷爾蒙改變，讓人更渴望高熱量食物；同時，在燃料不足的情況下，身體還可能分解肌肉來維持運作，反而削弱長期燃脂的能力。這也是不少人剛開始瘦得很快，卻不久後出現強烈飢餓感，甚至體重迅速回升的原因。

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相較之下，他認為較理想的策略是「多吃多動、少吃少動」，依照活動量調整飲食內容。在進行重訓、跑步或球類等高強度運動的日子，可以適度攝取澱粉，讓其轉化為肌糖原，有助於肌肉修復、生長及荷爾蒙穩定；而在久坐、加班或休息天，身體對即時能量需求較低，便可降低澱粉比例，改以蔬菜與優質蛋白質為主，避免多餘熱量囤積。

蕭捷健強調，重點並非長期壓抑飲食或勉強自己高強度運動，而是創造有節奏的循環，讓身體感到安全與穩定，才更願意釋放脂肪。當飲食與運動彼此配合，增肌與減脂才能同步進行，也更容易成為能長期維持的生活型態。