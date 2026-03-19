旋轉肌群損傷成肩痛主因　醫師提醒3族群易好發

▲肩胛骨活動。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

隨著人口老化及運動風氣日益盛行，肩部疼痛問題逐年增加，衛福部南投醫院指出，其中「旋轉肌群損傷」已成為臨床上最常見的肩關節疾病之一，提醒若出現肩痛、抬手困難等症狀，應及早就醫評估，把握治療復健黃金期，以免嚴重影響日常生活與工作表現。

南投醫院復健科物理治療師蘇煜華指出，旋轉肌群是由四條肌肉及其肌腱所組成，猶如袖套般包覆肱骨頭，負責穩定肩關節，並協助完成手臂上舉與旋轉等動作，一旦旋轉肌群發生發炎或撕裂，便可能導致疼痛與肩關節功能受限；臨床上可分為「創傷性」與「退化性」，創傷性損傷多因跌倒撐地、車禍或搬運重物等突發外力造成，退化性損傷則更為常見，隨著年齡增長，肌腱血液供應減少、彈性變差，加上長期磨損或反覆過肩動作，容易導致肌腱發炎甚至撕裂，另肩峰下空間狹窄造成的撞擊症候群，也可能加速旋轉肌群受損。

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▲術後肩膀復健。

蘇煜華表示，旋轉肌群損傷常見於中高齡族群、長期從事勞力工作者，或需反覆進行過肩動作的運動與職業族群，常見症狀包括夜間疼痛加劇、影響睡眠，抬手過肩困難，如梳頭、穿衣受限，肩部無力、物品易掉落，甚至在活動時出現摩擦聲或卡住感，應及早就醫檢查，避免延誤治療。

治療方式需依撕裂程度、患者年齡及生活需求評估而定，近年來選擇越見多元，包括超音波導引下注射治療，透過高解析度超音波精準將血小板濃縮液（PRP）或相關生物製劑注射至患部，促進組織修復，適合部分撕裂且不願接受手術的患者；對於嚴重撕裂者，關節鏡微創手術切口小、恢復快，搭配生物可吸收縫合錨釘，可有效降低手術創傷。

蘇煜華強調，無論是否接受手術，術後或保守治療期間的復健都相當關鍵，透過物理治療如超音波、雷射或電療減輕疼痛，再配合運動治療強化肩部與肩胛周圍肌群，有助於恢復肩關節穩定度與活動功能；在預防方面，民眾運動前應充分暖身，特別加強肩部旋轉肌群，平時維持肩部肌力訓練，避免長時間或重複性的過肩動作，並適時休息。