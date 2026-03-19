ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

旋轉肌群損傷成肩痛主因　醫師提醒3族群易好發

▲肩胛骨活動。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲肩胛骨活動。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

隨著人口老化及運動風氣日益盛行，肩部疼痛問題逐年增加，衛福部南投醫院指出，其中「旋轉肌群損傷」已成為臨床上最常見的肩關節疾病之一，提醒若出現肩痛、抬手困難等症狀，應及早就醫評估，把握治療復健黃金期，以免嚴重影響日常生活與工作表現。

南投醫院復健科物理治療師蘇煜華指出，旋轉肌群是由四條肌肉及其肌腱所組成，猶如袖套般包覆肱骨頭，負責穩定肩關節，並協助完成手臂上舉與旋轉等動作，一旦旋轉肌群發生發炎或撕裂，便可能導致疼痛與肩關節功能受限；臨床上可分為「創傷性」與「退化性」，創傷性損傷多因跌倒撐地、車禍或搬運重物等突發外力造成，退化性損傷則更為常見，隨著年齡增長，肌腱血液供應減少、彈性變差，加上長期磨損或反覆過肩動作，容易導致肌腱發炎甚至撕裂，另肩峰下空間狹窄造成的撞擊症候群，也可能加速旋轉肌群受損。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲術後復健(肩膀)。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲術後肩膀復健。

蘇煜華表示，旋轉肌群損傷常見於中高齡族群、長期從事勞力工作者，或需反覆進行過肩動作的運動與職業族群，常見症狀包括夜間疼痛加劇、影響睡眠，抬手過肩困難，如梳頭、穿衣受限，肩部無力、物品易掉落，甚至在活動時出現摩擦聲或卡住感，應及早就醫檢查，避免延誤治療。

治療方式需依撕裂程度、患者年齡及生活需求評估而定，近年來選擇越見多元，包括超音波導引下注射治療，透過高解析度超音波精準將血小板濃縮液（PRP）或相關生物製劑注射至患部，促進組織修復，適合部分撕裂且不願接受手術的患者；對於嚴重撕裂者，關節鏡微創手術切口小、恢復快，搭配生物可吸收縫合錨釘，可有效降低手術創傷。

蘇煜華強調，無論是否接受手術，術後或保守治療期間的復健都相當關鍵，透過物理治療如超音波、雷射或電療減輕疼痛，再配合運動治療強化肩部與肩胛周圍肌群，有助於恢復肩關節穩定度與活動功能；在預防方面，民眾運動前應充分暖身，特別加強肩部旋轉肌群，平時維持肩部肌力訓練，避免長時間或重複性的過肩動作，並適時休息。

【差點派Ubike上場】要參加鐵人三項的原PO　到台東後才發現前輪沒帶XD

關鍵字： 旋轉肌群 肩痛 復健

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

鳥仔腳當心！陳亮恭教「指環量測法」測肌少症　45歲肌力開始衰退

從新版美國飲食指南看健康長壽　陳亮恭：原型食物、蛋白質是關鍵

旋轉肌群損傷成肩痛主因　醫師提醒3族群易好發

升遷輪不到你？心理師揭「2臉部地雷」運氣全毀：不是能力差

「什麼感覺都沒有」竟罹癌3期！醫揭3大安靜前兆：別再自己買藥吃

煮沸也沒用！醫揭「廚房3大毒物」　最恐怖的竟藏在粉末裡

外籍幫傭新制門檻下修　醫界：「少子化及時雨」盼有條件再放寬

【廣編】AI視覺時代　EVO ICL膠原蛋白「眼內鏡」全球需求激增！年增百萬例

網瘋傳「睡前3小時不吃」助長高　兒醫揭4大風險：可能生長遲緩

國民年金「欠費罰配偶條款」初審通過刪除　給付調高1萬無共識

讀者迴響

回到最上面