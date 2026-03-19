外籍幫傭新制門檻下修　醫界：「少子化及時雨」盼有條件再放寬

▲行政院今通過「外籍家庭幫傭申請新制」，放寬至家有12歲以下兒童即可申請。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

行政院今（19）日通過「外籍家庭幫傭申請新制」，放寬至家有12歲以下兒童即可申請，預計在4月13日上路。台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，此項政策是因應少子化的及時雨，少子化不只是補助問題，更是「友善生育環境」與「本國勞動力消失」的結構性問題，建議應針對育有3名12歲以下兒童的家庭，開放增聘至2位外籍幫傭。

針對「外籍家庭幫傭申請新制」，洪子仁說，政策上必須把定位釐清，外籍幫傭是負責小朋友的生活照顧而非教養及教育，行政院將外籍幫傭定位為「家務協助者」，這是非常精準的策略，因為現代雙薪家庭最大的痛點，不是孩子的教育問題，而是下班後的家事勞務，導致父母與孩子間缺乏高質量的陪伴。

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洪子仁說明，專業托育與教育應由本國體系支撐，而外籍幫傭則是協助清潔、洗滌與生活雜務，這並非取代本國托育服務，而是形成互補，讓父母從繁重的家務中解脫，減少「育兒焦慮」，這才是挽救生育率的關鍵一步。

而對於部分本國勞權團體的疑慮，洪子仁從人口學數據出發，直指台灣面臨的是「沒人可請」的集體困境，2000年是台灣人口最後的餘暉，那年新生兒還有30.5萬人，但2000年後生育率呈雪崩式下跌，現在一年僅剩約10萬人。

洪子仁直言，這25年來消失的20萬新生兒人口，已造成現今各行各業巨大的勞動力缺口，而開放外籍幫傭進入家庭，只是將本國勞工較不願從事的基層家務工作，交由外籍人力遞補，這不只不會影響本國勞權，反而能釋放中產階級勞動力，讓國人能全心投入更高產值的專業職場。

針對外界對「外籍幫傭照顧品質較低、不適合照顧嬰幼兒」的疑慮，洪子仁指出，照顧品質關鍵在於經驗、訓練與家庭指導，而非國籍，外籍幫傭可提供長時間穩定照顧、分擔家務、減輕雙薪家庭壓力，以印尼籍為例，多具基礎英語能力，也有助建立幼兒語言環境，經適當篩選、訓練與管理，相信能提供穩定且具耐心的照顧支持。

當然在這個政策上，如果能夠更進一步強化生育誘因，洪子仁認為，鼓勵國人多生，就必須給予「多子家庭」更強大的後勤支援，建議若家庭育有3名（含）以上12歲以下兒童，應准予聘僱2位外籍幫傭。他強調，少子化是國安級危機，行政院此次的新制是「解決少子化多元策略」中的一環，透過適度的外籍人力補充，能有效緩解家庭壓力，建構更具韌性的社會結構。