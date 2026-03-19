大腿根部莫名瘀青　醫示警「福克斯徵象」：恐是3種要命重症

▲大腿根部若莫名出現瘀青，可能是「福克斯徵象」，要趕快就醫。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

記者邱俊吉／台北報導

最近AI生成影音「你可曾在雪山上救過一隻狐狸？」爆紅，振興醫院臉書擷取「狐狸」意涵，與狐狸的英文fox連結，向網友衛教「福克斯徵象」（Fox’s sign），若大腿根部莫名出現瘀青，恐是危及生命的重要警訊，代表體內可能有出血，常見和急性出血性胰臟炎等3種重症有關，要趕快就醫。

振興醫院指出，民眾若察覺大腿根部突然出現不明原因的紫紅色瘀斑，要注意這類變化若非撞傷，可能與體內出血有關，也就是福克斯徵象，這是1966年由英國外科醫師提出的身體表現，特徵是在大腿外上側、腹股溝韌帶下方出現非外傷性的瘀斑，此並非單純皮膚問題，而是體內出血向外表現的結果。

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對於成因，振興醫院說明，當後腹腔開始出血時，血液會沿著腰肌、髂肌等筋膜間隙逐漸向下滲流，最後在距離病灶較遠的大腿根部浮現，這就像是家裡天花板漏水，結果牆角卻發霉， 是一種「遠端警訊」；由於出血位置深且不易察覺，外觀變化往往較晚才出現，也容易被誤認為普通瘀青。

振興醫院指出，常見與福克斯徵象相關的疾病有3種，可能是急性出血性胰臟炎，病人的胰臟劇烈發炎，導致嚴重出血；可能是腹主動脈瘤破裂，這是身體內最大的動脈，若像氣球一樣爆開，情況極度危急；可能是後腹腔出血，即腹膜後方的血管損傷，造成血液外流。

振興醫院強調，前述3種疾病多半進展快速，且可能伴隨大量出血或器官功能受損，一旦延誤處理，風險相當高，所以只要沒有明顯撞擊卻出現異常瘀斑，尤其合併腹痛、不適或虛弱等症狀，更應儘速就醫。