人工生殖擴大適用　醫估「借精需求增8倍」應調漲營養金

▲醫師認為，捐精營養金應從8,000元調升至1萬2,000元。（圖／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

《人工生殖法》啟動修法，未來單身女性及女同性配偶可望納入人工生殖適用對象。不孕症名醫曾啟瑞指出，若修法通過，國內借精的預估年需求量將大幅增加約8倍，呼籲政府應立即展開相關配套規劃，包括因應10年來基本工資與物價變動，將捐精營養金從8,000元調升至1萬2,000元。

TFC台北生殖中心創辦人、不孕症醫師曾啟瑞指出，晚婚晚孕及婚孕脫鉤已成當代人口結構趨勢，再加上台灣2019年成為亞洲首個同婚合法化國家，人們對家庭的想像已跳脫傳統框架，但現行《人工生殖法》尚停留在2007年的規範，尤其台灣生殖醫療技術已領先全球，卻因法規限制而無法接住更多有生育需求的國人，更是凸顯修法的急迫性及必要性。

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依據內政部的人口統計資料評估，修法通過後，直接受益對象包括約52萬名正面臨生理時鐘壓力的35至44歲單身女性及目前約9,700對女同伴侶，再依據過往國內生育意願調查及國際上單身女性採用人工生殖的行動轉換率計算，潛在具立即性借精需求的人數可能達2萬4,500人，預估未來借精年需求量，將較目前僅限不孕症異性夫妻規模，大幅成長約8倍。

儘管顯可預見的借精需求將大幅攀升，但國內精子供給未同步增加。曾啟瑞認為，現行法定的8,000元捐精營養金已10年未調整，若以目前的基本工資與物價水準換算，營養金的補償性已下滑約24.5%，當年的8,000元，實質價值僅剩約6,000元，不僅降低男性捐贈意願，長久更恐導致未來國內精子庫供給量吃緊的風險。

▲TFC台北生殖中心創辦人、不孕症醫師曾啟瑞。

曾啟瑞呼籲，政府應立即展開相關配套規劃，包括因應10年來基本工資與物價變動，將捐精營養金調升至1萬2,000元，並擴大捐精非辨識性資訊揭露，例如導入人格特質分析，此舉於提高男性捐贈意願、穩定供需平衡的同時，也保障借精者的基本知情權，降低「拆盲盒」的未知焦慮，有助完善建構親職角色。

曾啟瑞強調，逐步擴大揭露精子來源的非辨識性資訊已是國際趨勢，我國應立基於保障捐精者隱私的前提下，適度揭露部分去辨識化及無涉社會價值判斷的客觀資訊，例如於捐精流程中，納入如MBTI等人格特質分析，不僅有助於消弭母親的未知焦慮，也能呼應修法增訂對人工生殖子女的「血緣認知權」保障，有助於孩子在成長過程建立更完整的身分認同。

