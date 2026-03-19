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男尿尿、排便太用力「下體鼓一包」　竟害腸子擠出來變疝氣

▲攝護腺,龜頭,男性,下體,大甲李綜合,黃品叡,泌尿。（圖／記者游瓊華攝）

▲醫師提醒，排尿用力過度恐引發疝氣。（圖／記者游瓊華攝）

記者趙于婷／台北報導

一名65歲退休男性，近期發現下腹部靠近大腿根處莫名「鼓起一包」，原本以為只是變胖或發炎，有時躺下或用手推還能縮回去，便不以為意，但後來異物感加重、伴隨不適，經檢查才發現，他長期因攝護腺肥大導致排尿費力，加上長期有便秘狀況，肚子常會用力，腹部長期高壓用力，導致腹腔內的腸子經腹壁較脆弱的位置突出去，形成「腹股溝疝氣」。

顧家醫療總院長顧芳瑜指出，該名患者長期有便秘困擾，加上患有攝護腺肥大卻未積極治療，每次上廁所無論解尿或排便都需用力擠壓，這種長期且持續的腹部高壓，導致腹壁薄弱處撐不住，腸子便順著薄弱處向外穿出，患者初期只覺得下體怪怪的，穿比較緊的內褲時，外觀會看得到明顯凸出一包，有些人甚至會誤以為是生殖器腫大，經醫師解說才知是疝氣。

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顧芳瑜強調，腹股溝疝氣是腹壁破損造成的結構問題，只能靠手術修補，許多患者初期會購買疝氣帶或穿緊身褲試圖壓制，但這只能暫時防止突出，無法癒合破口，若置之不理，破洞只會越來越大，一旦腸子卡在外面推不回去，形成「嵌頓性疝氣」，恐導致腸道缺血壞死，考量患者希望恢復期短，最終採用「微創無張力疝氣修補手術」，此手術破壞性小，術後稍作休息，即可直接返家。

而除了攝護腺問題可能導致疝氣外，顧芳瑜也觀察到某些特定職業型態的工作者可能好發疝氣，例如從事物流倉儲、機場搬運或需頻繁搬運重物的重體力勞動者，因工作需要，腹部肌肉長期處於緊繃用力狀態，若加上本身腹壁結構較弱，就容易成為高危險群。此外，近年流行做重訓，因重訓時下腹部常常用力，導致腹壓飆升而引發疝氣的案例也不少見。

顧芳瑜建議，男性若發現腹股溝有不明腫塊，站立或用力時變大、躺下時消失，應盡早就醫檢查，若同時合併有攝護腺肥大造成的排尿困難，更應治標也治本，在修補疝氣的同時治療攝護腺問題，避免術後仍持續用力排尿，增加復發風險。

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關鍵字： 腹股溝疝氣 疝氣

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