心血管患者皮蛇風險高40%　醫：中風後發作機率增25倍

▲若有心血管疾病，皮蛇發作風險會比一般人高。（資料照／台安醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

若有心血管疾病，要多提防帶狀疱疹（皮蛇）。調查發現，高達7成的心血管病患不知自己屬皮蛇高危險群，若中風，1年內皮蛇發作機率甚至會暴增25倍；醫師說，當免疫力下降，病毒復發機率會升高，不只心血管、所有慢性病患都應及早諮詢並調整生活習慣，以免皮蛇造成不可逆傷害。

台中榮總神經醫學中心腦中風中心主治醫師吳俞萱說，皮蛇是潛伏體內的水痘病毒再活化引起，而多數成人帶有病毒，一旦免疫力下滑就可能發作，特別是高血壓、高血脂、心血管疾病及糖尿病患者，因慢性發炎會影響免疫功能，皮蛇發作風險將明顯高於一般人。

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根據調查，不少心血管病友有錯誤認知，最常見迷思是覺得作息正常、病情穩定，就不會有健康問題，但吳俞萱指出，國外研究顯示，心血管疾病患者罹患皮蛇的風險比一般人高40%，中風後1年內風險更將增至25倍，5年後仍高出3.4倍左右，另糖尿病患者風險則約增2倍，且「疹後神經痛」風險約提高50%。

除了對皮蛇發生風險缺乏警覺，調查亦顯示，心血管病友另一個迷思是將皮蛇當成單純疼痛，23.1%只視為皮膚病，近45%未曾諮詢醫師，事實是皮蛇除劇痛外，約30%在急性期後會出現長期神經痛，持續數周到數年，嚴重影響生活品質。

台灣腦中風學會理事長陳龍舉例，一名77歲有三高及中風病史的女性，自認生活規律，因明顯頭痛就醫，才發現皮蛇已侵犯頭皮並延伸至臉部與眼部三叉神經，面臨失明風險，康復後仍擔心復發。

陳龍提醒，慢性病患者除控制血壓、血脂及血糖，亦應將皮蛇預防納入健康管理，建議主動諮詢醫師評估風險，同時維持均衡飲食、規律運動與充足睡眠，以降低病毒再活化機率。

▲台灣腦中風學會今舉行記者會提醒民眾多注意皮蛇，特別是慢性病患。（圖／記者邱俊吉攝）