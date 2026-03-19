男「戒3類早餐」躲過洗腎！醫揭飲食地雷：代謝壓力爆表

▲男子每天早餐吃全麥吐司抹花生醬或夾加工肉排，還會配上高蛋白飲品，腎越吃越糟糕。（示意圖／消基會提供）

記者李佳蓉／綜合報導

在台灣，平均每8個人就有1人罹患慢性腎衰竭。腎臟科醫師洪永祥分享一名62歲退休工程師的案例，這名男子初診時已是慢性腎衰竭第4期，腎絲球過濾率（eGFR）僅剩28分，甚至被家醫科醫師告知要做好洗腎心理準備。沒想到，在醫師協助「拆解」並重組天天吃的早餐後，短短3個月，他的腎絲球過濾率奇蹟般地回升到48分，成功脫離洗腎惡夢。

洪永祥醫師在粉專分享，這名陳大哥初次就診時正處於極度的憂鬱與恐懼中。經過仔細檢視其生活紀錄，發現問題竟出在看似健康的「早餐」。原來，患者每天早餐都固定吃2片全麥吐司，抹厚厚一層花生醬或加工漢堡肉排，再配上一杯標榜高蛋白的營養奶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「這在一般人眼中都不是對腎臟健康的早餐，但在慢性腎臟病眼中卻是災難！」洪永祥直言，全麥與花生對腎友而言是「高磷地雷」，而高蛋白奶則讓已經衰竭的腎臟代謝壓力爆表。他隨即指導陳大哥遵循「護腎早餐黃金6原則」重新調整飲食，3個月後，患者的腎功能大幅進步，生活也重新回到正軌。

洪永祥強調，腎友要逆轉腎功能，必須落實「限磷、限鉀、限蛋白」，但同時要維持足夠的熱量與營養。他根據國際醫學文獻與臨床實務，總結出以下6大原則：

1. 絕不妥協！遠離超加工食品

研究指出，飲食中超加工食品比例每增加10%，罹患腎病風險就上升24%。這類食物含大量無機磷，腸道吸收率幾乎100%，會導致血磷飆升與血管鈣化。

2. 蛋白質精準配額

建議實施「低蛋白飲食」，將全天蛋白質限制在每日每公斤體重0.6～0.8克。早餐應攝取約2份（約14g）優質蛋白質，讓能量集中在早午餐，晚餐則減量，給予腎臟休息空間。

3. 3份低鉀膳食纖維

守護「腸腎軸」健康，建議早餐攝取3份纖維，並優先選擇瓜果類。若食用葉菜類，應先經過「焯水（水煮）」3～5分鐘並濾掉水，可移除50%以上的鉀離子。

4. 補充優質油脂

若因限制蛋白導致熱量不足，身體會分解肌肉產生含氮廢物。建議補充Omega-3（如魚油）與Omega-9（如初榨橄欖油），加入20ml好油補足熱量並抗發炎、保護心血管。

5. 腎性益生菌取代優格

優格雖含益生菌，但屬於乳製品，富含磷與蛋白質。建議改補特定的「腎性益生菌」，能在腸道利用尿毒素作為養分代謝，減輕腎臟排毒負荷。

6. 低氮澱粉為熱量主角

如冬粉、西米露、藕粉等低氮澱粉，幾乎不含蛋白質、磷與鉀。這是落實低蛋白飲食且不發生營養不良的關鍵「救援」能量來源。