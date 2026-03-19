英國校園爆流腦群聚　疾管署：致死率15%「4類人易感染」

▲疾管署副署長林明誠。（資料照／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

英格蘭東南部肯特郡（Kent）爆發流行性腦脊髓膜炎群聚案，相關病例已增至20起，還有2人病歿。疾病管制署今（19）日說明，流腦是由腦膜炎雙球菌所引起的急性傳染病，致死率約10%至15%；目前英國群聚疫情局限在校園，還在觀察有無社區傳播風險，必要時適時發布旅遊疫情警訊。

疾管署說明，流行性腦脊髓膜炎是由腦膜炎雙球菌所引起的急性傳染病，好發於冬春兩季（每年11月至隔年3月），可以透過直接接觸患者的喉嚨和鼻腔分泌物，或是吸入患者咳嗽和打噴嚏而產生的飛沫而感染，潛伏期2到10天。症狀有發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、出血性皮疹、粉紅斑及精神學症狀（如精神錯亂）、昏迷、抽搐等，需要及時給予抗生素治療。

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疾管署副署長林明誠表示，該疾病須透過親密或長時間接觸方可有效傳播，健康者可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，其中僅少數帶菌者會發展成侵襲性疾病。他也強調，正常人不太容易被腦膜炎雙球菌侵襲，流行性腦脊髓膜炎易感族群有4類：

1.免疫尚未完全的嬰幼兒

2.密集生活者（如軍營、學生宿舍…或長時間逗留人多且密閉的空間等）

3.脾臟功能不全及免疫低下者

4.國際旅遊者（尤其是非洲流行地區及沙烏地阿拉伯朝覲活動者）

至於台灣狀況，林明誠說明，今年至目前為止有4例流腦散發個案，近10年來每年大概有1至12例散發個案，主要病原為B型奈瑟氏腦膜炎雙球菌。台灣近10年來有發生一起2017年7月北部某軍營群聚，共有3例確診，後來對500多人預防性投藥，疫情沒再擴大。

林明誠指出，目前旅遊醫學門診提供的流腦四價疫苗是涵蓋A、C、W、Y四型。非洲腦膜炎帶好發A、C、W、X型，中東地區W、A，建議要去撒哈拉沙漠以南橫跨非洲中部的「非洲流腦帶」地區，及中東參加朝覲活動者，先到旅遊醫學門診評估接種疫苗。

對於流行性腦脊髓膜炎的防治有5個重點，林明誠說明，分別是對疾病正確認知及個人衛生習慣、要前往流行地區先評估接種疫苗、減少曝露在高風險場域、疫情監測、及時適當的抗生素治療或預防性投藥。